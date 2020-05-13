Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

Бунт мэров: власти Харькова и Днепра требуют возобновить работу общественного транспорта

- Читати новину українською
Власти Харькова и Днепра требует возобновить работу общественного транспорта
Власти Харькова и Днепра требует возобновить работу общественного транспорта / ua.korrespondent.net

Мэры Харькова и Днепра требуют от правительства разрешить работу общественного транспорта в обычном режиме. Ведь карантин ослабили, люди должны добираться на работу, а нечем.

Местные власти Днепра и Харькова просят возобновить работу общественного транспорта, сообщает 24 канал.

К теме Когда метро заработает в Украине: прогноз Шмыгаля

Что говорят в Днепре

Местные власти не могут самостоятельно восстановить работу общественного транспорта, заявил в видеообращении мэр Днепра Борис Филатов.

Какой смысл было позволять открывать рынки, если туда не могут приехать все, кому это нужно, прежде всего покупатели,
– отметил Филатов.

Он также добавил, что по этой же причине не могут

  • позволить ездить в транспорте пенсионерам, которые уже устали быть дома;
  • запустить маршрутки до дачных поселков;
  • открыть детские сады;
  • отменить масочный режим.

Филатов обратился к местным жителям с просьбой не требовать от него этих послаблений. Ведь это не в его компетенции.

"Единственное, что мы сейчас можем сделать с другими мэрами – требовать от правительства прекратить самообман", – отметил Филатов. И добавил, что нужно запустить общественный транспорт с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Что говорит власть Харькова

В мэрии предупредили, что после смягчения карантина в общественном транспорте и на остановках формируются толпы. А это в итоге может привести к росту заражений коронавирусом.

Поэтому власти города просят центральную власть разрешить работу метро. Заместитель мэра Геннадия Кернеса Светлана Горбунова-Рубан отметила, что ослабление карантина "должно сопровождаться усилением транспортных перевозок".

К слову, накануне мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой возобновить работу столичного метро с 25 мая.

Как и когда заработает метро в Украине

  • На третьем этапе ослабления карантина метро откроют для отдельных категорий граждан. Оно будет курсировать с определенными ограничениями.
  • В обычном режиме метро заработает лишь на четвертом этапе ослабления карантина.
  • Глава правительства Денис Шмыгаль объяснил, что метро в украинских городах перевозит ежедневно более 2 миллионов человек. А это угроза распространения коронавируса.
  • Правительство пока не видит также возможности открыть междугородный транспорт. В то же время городской транспорт будет работать и дальше в тех режимах, в которых работал.

вихід України з карантину
Пять этапов выхода из карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Транспорт Борис Филатов Новости Днепра Новости Харькова Метро
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Украинцы готовы к переменам? Одна показательная ситуация
сегодня , 22:00 Украинцы готовы к переменам? Одна показательная ситуация
Уляна Супрун
Государственная "Дия"
сегодня , 21:50 Государственная "Дия"
На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков
сегодня , 09:25 На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков