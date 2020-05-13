Бунт мэров: власти Харькова и Днепра требуют возобновить работу общественного транспорта

Мэры Харькова и Днепра требуют от правительства разрешить работу общественного транспорта в обычном режиме. Ведь карантин ослабили, люди должны добираться на работу, а нечем.

Местные власти Днепра и Харькова просят возобновить работу общественного транспорта, сообщает 24 канал.

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Что говорят в Днепре

Местные власти не могут самостоятельно восстановить работу общественного транспорта, заявил в видеообращении мэр Днепра Борис Филатов.

Какой смысл было позволять открывать рынки, если туда не могут приехать все, кому это нужно, прежде всего покупатели,

– отметил Филатов.

Он также добавил, что по этой же причине не могут

позволить ездить в транспорте пенсионерам, которые уже устали быть дома;

запустить маршрутки до дачных поселков;

открыть детские сады;

отменить масочный режим.

Филатов обратился к местным жителям с просьбой не требовать от него этих послаблений. Ведь это не в его компетенции.

"Единственное, что мы сейчас можем сделать с другими мэрами – требовать от правительства прекратить самообман", – отметил Филатов. И добавил, что нужно запустить общественный транспорт с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Что говорит власть Харькова

В мэрии предупредили, что после смягчения карантина в общественном транспорте и на остановках формируются толпы. А это в итоге может привести к росту заражений коронавирусом.

Поэтому власти города просят центральную власть разрешить работу метро. Заместитель мэра Геннадия Кернеса Светлана Горбунова-Рубан отметила, что ослабление карантина "должно сопровождаться усилением транспортных перевозок".

К слову, накануне мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой возобновить работу столичного метро с 25 мая.

Как и когда заработает метро в Украине

На третьем этапе ослабления карантина метро откроют для отдельных категорий граждан. Оно будет курсировать с определенными ограничениями.

ослабления карантина метро откроют для отдельных категорий граждан. Оно будет курсировать с определенными ограничениями. В обычном режиме метро заработает лишь на четвертом этапе ослабления карантина.

ослабления карантина. Глава правительства Денис Шмыгаль объяснил, что метро в украинских городах перевозит ежедневно более 2 миллионов человек . А это угроза распространения коронавируса.

. А это угроза распространения коронавируса. Правительство пока не видит также возможности открыть междугородный транспорт. В то же время городской транспорт будет работать и дальше в тех режимах, в которых работал.



Пять этапов выхода из карантина / Инфографика 24 канала