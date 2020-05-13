Бунт мэров: власти Харькова и Днепра требуют возобновить работу общественного транспорта
Мэры Харькова и Днепра требуют от правительства разрешить работу общественного транспорта в обычном режиме. Ведь карантин ослабили, люди должны добираться на работу, а нечем.
Местные власти Днепра и Харькова просят возобновить работу общественного транспорта, сообщает 24 канал.
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Что говорят в Днепре
Местные власти не могут самостоятельно восстановить работу общественного транспорта, заявил в видеообращении мэр Днепра Борис Филатов.
Какой смысл было позволять открывать рынки, если туда не могут приехать все, кому это нужно, прежде всего покупатели,
– отметил Филатов.
Он также добавил, что по этой же причине не могут
- позволить ездить в транспорте пенсионерам, которые уже устали быть дома;
- запустить маршрутки до дачных поселков;
- открыть детские сады;
- отменить масочный режим.
Филатов обратился к местным жителям с просьбой не требовать от него этих послаблений. Ведь это не в его компетенции.
"Единственное, что мы сейчас можем сделать с другими мэрами – требовать от правительства прекратить самообман", – отметил Филатов. И добавил, что нужно запустить общественный транспорт с соблюдением противоэпидемических мероприятий.
Что говорит власть Харькова
В мэрии предупредили, что после смягчения карантина в общественном транспорте и на остановках формируются толпы. А это в итоге может привести к росту заражений коронавирусом.
Поэтому власти города просят центральную власть разрешить работу метро. Заместитель мэра Геннадия Кернеса Светлана Горбунова-Рубан отметила, что ослабление карантина "должно сопровождаться усилением транспортных перевозок".
К слову, накануне мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой возобновить работу столичного метро с 25 мая.
Как и когда заработает метро в Украине
- На третьем этапе ослабления карантина метро откроют для отдельных категорий граждан. Оно будет курсировать с определенными ограничениями.
- В обычном режиме метро заработает лишь на четвертом этапе ослабления карантина.
- Глава правительства Денис Шмыгаль объяснил, что метро в украинских городах перевозит ежедневно более 2 миллионов человек. А это угроза распространения коронавируса.
- Правительство пока не видит также возможности открыть междугородный транспорт. В то же время городской транспорт будет работать и дальше в тех режимах, в которых работал.