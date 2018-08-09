Бунт "Торнадо" в СИЗО Киева: прокуратура открыла дело и озвучила подробности

Военная прокуратура Киевского гарнизона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту массовых беспорядков, угроз убийством и вымогательства со стороны экс-сотрудников расформированной спецроты "Торнадо", которые содержатся в Киевском (Лукьяновском) следственном изоляторе.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

24 канал сообщал, что 9 августа экс-бойцы "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, для усмирения которого пришлось привлечь спецназ. Инцидент вспыхнул потому, что экс-комбата Руслана Онищенко и его подельников пытались развести по разных заведениях временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.

В ГПУ уточнили, что заключенные, используя средства мобильной связи, действуя по предварительному сговору группой лиц, с угрозой убийства, "оказывают давление на иностранного гражданина, требуя от него передачи им имущества и/или права на имущество, а также готовят организацию массовых беспорядков и призывают к их совершению заключенных этого учреждения".

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Так, военная прокуратура Киевского гарнизона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по статьям "угроза убийством", "вымогательство" и "массовые беспорядки".

В рамках этого дела проводился обыск, в ходе которого обнаружено и изъято компьютерную технику, запрещенные предметы, в том числе оружие (от самодельных взрывных пакетов до холодного оружия).

Во время проведения обыска со стороны заключенных и фигурантов уголовного производства было оказано сопротивление работникам Государственной уголовно-исполнительной службы, военной прокуратуры и СБУ. В частности, заключенные угрожали физической расправой и убийством, облили работников правоохранительных органов бензином и пытались поджечь, а также бросали самодельные взрывные устройства, начиненные металлическими предметами, в результате чего последнему причинены телесные повреждения,

– говорится в сообщении ГПУ.

Лук’янівське сізо. Речі, вилучені в камерах, де утримувалися «Торнадівці». Далі буде pic.twitter.com/7tgmZbgOUM — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 9 серпня 2018 р.

Військова Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у провадженні за фактом вчинення злочинів ув’язненими «Київського слідчого ізолятору» https://t.co/cm26dElMDE pic.twitter.com/oolXEy1hfm — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 9 серпня 2018 р.

Напомним, в июне 2015 года батальон "Торнадо" со скандалом вывели из зоны АТО и расформировали, а 12 бойцов арестовали. Их обвиняли в организации банды, мародерстве и изнасиловании. Сами бойцы все отрицали.



В апреле 2017 года 12 экс-бойцов расформированной спецроты "Торнадо" МВД Украины получили наказание за преступления, которые совершили против мирного населения Донбасса.