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Бунт "Торнадо" в СИЗО: полиция открыла уголовное производство по факту посягательства на жизнь

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По факту посягательства на жизнь сотрудника СИЗО полиция открыла уголовное производство
По факту посягательства на жизнь сотрудника СИЗО полиция открыла уголовное производство / Фото из открытых источников

Во время бунта в Лукъяновском СИЗО группа заключенных угрожала правоохранителям. Одного из работников СИЗО облили бензином и пытались поджечь.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

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24 канал сообщал, что 9 августа экс-бойцы "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО.

Отмечается, что по факту травмирования работника СИЗО и посягательства на его жизнь полиция открыла уголовное производство по статье 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Вчера (9 августа – 24 канал) в Киевском СИЗО во время проведения следственных действий группа заключенных угрожала физической расправой и убийством правоохранителям: одного из них облили бензином и пытались поджечь,
– говорится в сообщении.

Во время попытки остановить бунт, заключенные начали бросать самодельные взрывные устройства. Вследствие этого старший лейтенант внутренней службы получил травмы.

Процессуальное руководство в деле осуществляется военной прокуратурой. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в июне 2015 года батальон "Торнадо" со скандалом вывели из зоны АТО и расформировали, а 12 бойцов арестовали. Их обвиняли в организации банды, мародерстве и изнасиловании. Сами бойцы все отрицали.

В апреле 2017 года 12 экс-бойцов расформированной спецроты "Торнадо" МВД Украины получили наказания за преступления, которые совершили против мирного населения Донбасса.

Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция СІЗО Задержание бойцов "Торнадо"
Источник: 24 Канал
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