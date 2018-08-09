20:22
9 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 15°C
  • пятница
    27°C 14°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Десяток детей Кадырова. "Эксклюзивные" цитаты ни о чем
Вєсті Кремля
21:44, 8 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Бунт "Торнадо" в СИЗО: произошла стычка с участием сотрудника Минюста

154 Читати новину українською

В четверг, 9 августа, в Киеве возле Лукьяновского СИЗО произошла потасовка между активистами, которые пытались помешать этапированию бойцов "Торнадо", и спикером заместителя министра юстиции Юрием Маслаком.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

24 канал сообщал, что 9 августа экс-бойцы "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, для усмирения которого пришлось привлечь спецназ. Инцидент вспыхнул потому, что экс-комбата Руслана Онищенко и его подельников пытались развезти по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.

Что касается столкновения с Маслаком, то он вышел к активистам, чтобы объяснить ситуацию, однако кое-кто из толпы начал толкать представителя Минюста. В частности, пожилая женщина вцепилась Маслаку в спину и начала наносить удары. Из-за этого стражи порядка взяли мужчину в кольцо и начали отводить от здания. Активисты в след Маслаку начали выкрикивать: "Позор".

Читайте также: В Киеве активисту прострелили ногу: видео 18+


Полиция защищает Маслака от разъяренной толпы

Отмечается, что во время этапирования бойцов "Торнадо" под СИЗО произошли столкновения между гражданами и правоохранителями. Так, из СИЗО пытались выехать 3 автозака, чему пытались помешать люди, которые собрались возле здания. В частности, одна из активисток бросалась под автомобиль.

Знакомые и родственники подсудимых блокировали въезд и выезд спецавтомобилей. По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей начато уголовное производство.

По данным 112 Украина, троих заключенных сегодня все-таки вывезли из СИЗО.

Напомним, в июне 2015 года батальон "Торнадо" со скандалом вывели из зоны АТО и расформировали, а 12 бойцов арестовали. Их обвиняли в организации банды, мародерстве и изнасиловании. Сами бойцы все отрицали.

В апреле 2017 года 12 экс-бойцов расформированной спецроты "Торнадо" МВД Украины получили наказания за преступления, которые совершили против мирного населения Донбасса.

Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева столкновения СІЗО Задержание бойцов "Торнадо" Министерство юстиции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
В оккупированном Иловайске взорвали памятник: фото
 28 июня , 19:59
Ветерана АТО хладнокровно убили под Киевом
 22 октября 2017 , 11:09
Как болельщики поддерживали сборную Украины на Евро-2016: самые памятные фото
 22 июня 2016 , 10:02
Словакия объявила заявку на матч против Украины
 31 октября 2017 , 08:56
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук