Бунт "Торнадо" в СИЗО: произошла стычка с участием сотрудника Минюста

В четверг, 9 августа, в Киеве возле Лукьяновского СИЗО произошла потасовка между активистами, которые пытались помешать этапированию бойцов "Торнадо", и спикером заместителя министра юстиции Юрием Маслаком.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

24 канал сообщал, что 9 августа экс-бойцы "Торнадо" устроили бунт в Лукьяновском СИЗО, для усмирения которого пришлось привлечь спецназ. Инцидент вспыхнул потому, что экс-комбата Руслана Онищенко и его подельников пытались развезти по разным заведениям временного содержания. В ответ на это заключенные забаррикадировали выход из камеры.

Что касается столкновения с Маслаком, то он вышел к активистам, чтобы объяснить ситуацию, однако кое-кто из толпы начал толкать представителя Минюста. В частности, пожилая женщина вцепилась Маслаку в спину и начала наносить удары. Из-за этого стражи порядка взяли мужчину в кольцо и начали отводить от здания. Активисты в след Маслаку начали выкрикивать: "Позор".

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Полиция защищает Маслака от разъяренной толпы

Отмечается, что во время этапирования бойцов "Торнадо" под СИЗО произошли столкновения между гражданами и правоохранителями. Так, из СИЗО пытались выехать 3 автозака, чему пытались помешать люди, которые собрались возле здания. В частности, одна из активисток бросалась под автомобиль.

Знакомые и родственники подсудимых блокировали въезд и выезд спецавтомобилей. По факту умышленного блокирования выезда спецавтомобилей начато уголовное производство.

По данным 112 Украина, троих заключенных сегодня все-таки вывезли из СИЗО.

Напомним, в июне 2015 года батальон "Торнадо" со скандалом вывели из зоны АТО и расформировали, а 12 бойцов арестовали. Их обвиняли в организации банды, мародерстве и изнасиловании. Сами бойцы все отрицали.



В апреле 2017 года 12 экс-бойцов расформированной спецроты "Торнадо" МВД Украины получили наказания за преступления, которые совершили против мирного населения Донбасса.