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      Бунт в тюрьме Ирландии: заложник, непонятные требования и батончик Mars в обмен на оружие

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      Бунт в тюрьме Ирландии: узник обменял оружие на батончик / Коллаж 24 канала

      В ирландской тюрьме Портлуаз осужденные устроили бунт. Они требовали наркотиков и сладостей, а для убедительности – захватили заложника. Забаррикадировавшись в одной из камер, они угрожали отрезать ему уши, если их требования не выполнят.

      Бунт устроили всего двое заключенных. При этом они выдвигали требования, которые команда тюремного контроля описывает как "непонятные". Об этом пишет Independent.

      Вот так: ОСМД в Кривом Роге обвинило котов в материальном вреде

      Мятежники хотели наркотиков и, похоже, – "больше не спать на матрасах". По крайней мере, так их требования тюремщики поняли.

      После этого они попросили табак, швейцарские конфеты и батончики Mars. После нескольких часов переговоров тюремщикам удалось убедить одного из заключенных передать им оружие в обмен на батончик Mars.

      После этого мятежников удалось обезвредить. В результате спецоперации никто не пострадал, а заключенные получили незначительные повреждения.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Ирландия Курьезные новости
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