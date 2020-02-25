Бунт в тюрьме Ирландии: заложник, непонятные требования и батончик Mars в обмен на оружие

В ирландской тюрьме Портлуаз осужденные устроили бунт. Они требовали наркотиков и сладостей, а для убедительности – захватили заложника. Забаррикадировавшись в одной из камер, они угрожали отрезать ему уши, если их требования не выполнят.

Бунт устроили всего двое заключенных. При этом они выдвигали требования, которые команда тюремного контроля описывает как "непонятные". Об этом пишет Independent.

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Мятежники хотели наркотиков и, похоже, – "больше не спать на матрасах". По крайней мере, так их требования тюремщики поняли.

После этого они попросили табак, швейцарские конфеты и батончики Mars. После нескольких часов переговоров тюремщикам удалось убедить одного из заключенных передать им оружие в обмен на батончик Mars.

После этого мятежников удалось обезвредить. В результате спецоперации никто не пострадал, а заключенные получили незначительные повреждения.