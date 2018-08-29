15:05
29 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
23°C 17°C
  • четверг
    25°C 14°C
  • пятница
    25°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. П – Путин, П – Писсуар. Суперсобянин супермэр
Вєсті Кремля
21:17, 28 августа
Вести.UA. Порохоронец Савченко. Танцы с дырками
Вєсті.UA
19:13, 28 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Burning Man 2018: самые яркие фото с фестиваля

126 Читати новину українською
Burning Man 2018: самые яркие фото с фестиваля
Burning Man 2018: самые яркие фото с фестиваля / Фото из соцсетей

Знаменитый фестиваль современного искусства Burning Man 2018 стартовал 26 августа в пустыне Блэк-Рок, США. Хотя посетители фантастического события жалуются на плохое соединение с сетью, им все же удалось загрузить несколько ярких кадров.

В этом году тема Burning Man – "Я, робот", отсылаясь к знаменитому фантасту Айзека Азимова. Ночью 3 сентября на фестивале традиционно сожгут деревянную статую человека, из чего собственно и происходит название события "Горящий человек".

Читайте также: Фестиваль Burning Man 2018: 5 интересных фактов о событии в пустыне

Специально под заданную тематику художники со всего мира съехались со своими экспозициями в жаркую пустыню. Список этого года можно посмотреть по ссылке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допис, поширений João (@joaocf)

 

 

 

 

 

 

 

Допис, поширений Alok (@alok)

 

 

 

Допис, поширений Gil Sancha (@gilsancha)

 

 

 

 

Читайте также: Burning Man 2017: фантастические снимки с фестиваля

 

 

Допис, поширений Sisse (@_sneaky_fox_)

 

 

Допис, поширений Tansane (@tansanemusic)

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Новости США Новости культуры Исскусство
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
сегодня, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
День рождения Майкла Джексона: каверы на хиты короля поп-музыки
сегодня, 13:36 День рождения Майкла Джексона: каверы на хиты короля поп-музыки
391
Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
сегодня, 13:01 Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
Павло Казарін
"Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
сегодня, 12:01 "Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
Злой Одессит
Иловайский котел: кровавый август украинской истории
сегодня, 08:55 Иловайский котел: кровавый август украинской истории
Соломія Ніколайчук
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Кадыров пригрозил главреду "Эха Москвы" из-за опроса о карикатурах
 9 января 2015 , 18:23 3
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук