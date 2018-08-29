Burning Man 2018: самые яркие фото с фестиваля

Знаменитый фестиваль современного искусства Burning Man 2018 стартовал 26 августа в пустыне Блэк-Рок, США. Хотя посетители фантастического события жалуются на плохое соединение с сетью, им все же удалось загрузить несколько ярких кадров.

В этом году тема Burning Man – "Я, робот", отсылаясь к знаменитому фантасту Айзека Азимова. Ночью 3 сентября на фестивале традиционно сожгут деревянную статую человека, из чего собственно и происходит название события "Горящий человек".

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Специально под заданную тематику художники со всего мира съехались со своими экспозициями в жаркую пустыню. Список этого года можно посмотреть по ссылке.

Допис, поширений Join Me On Tour! (@alexipanos) 26 Сер 2018 р. о 10:49 PDT

Допис, поширений Fringe & Epaulette (@fringeandepaulette) 26 Сер 2018 р. о 12:25 PDT

Допис, поширений користувачем @ronaldlaird 28 Сер 2018 р. о 6:17 PDT

Допис, поширений Gina Vuletich (@ginavuletich) 29 Сер 2018 р. о 12:33 PDT

Допис, поширений João (@joaocf) 26 Сер 2018 р. о 3:45 PDT

Допис, поширений користувачем @tkpkmoco 28 Сер 2018 р. о 5:19 PDT

Допис, поширений Alice Marie Müller (@alicemariemueller) 27 Сер 2018 р. о 7:33 PDT

Допис, поширений The Ira Liss Show (@ira_g_liss) 28 Сер 2018 р. о 3:28 PDT

Допис, поширений Alok (@alok) 27 Сер 2018 р. о 3:41 PDT

Допис, поширений користувачем @tkpkmoco 29 Сер 2018 р. о 1:34 PDT

Допис, поширений Gil Sancha (@gilsancha) 28 Сер 2018 р. о 9:16 PDT

Допис, поширений Alessandro Preziosi (@prezio_a) 28 Сер 2018 р. о 4:23 PDT

Допис, поширений користувачем @tkpkmoco 28 Сер 2018 р. о 11:53 PDT

Допис, поширений Valentyna Zasutska (@zasutska_valentyna) 28 Сер 2018 р. о 11:49 PDT

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Допис, поширений Classy Chic Closet (@maryclassychic) 28 Сер 2018 р. о 9:42 PDT

Допис, поширений Sisse (@_sneaky_fox_) 28 Сер 2018 р. о 8:50 PDT

Допис, поширений Tansane (@tansanemusic) 28 Сер 2018 р. о 12:32 PDT

Допис, поширений Ben Cormier (@bencormier.to) 28 Сер 2018 р. о 8:26 PDT