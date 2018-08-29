Burning Man 2018: самые яркие фото с фестиваля
Знаменитый фестиваль современного искусства Burning Man 2018 стартовал 26 августа в пустыне Блэк-Рок, США. Хотя посетители фантастического события жалуются на плохое соединение с сетью, им все же удалось загрузить несколько ярких кадров.
В этом году тема Burning Man – "Я, робот", отсылаясь к знаменитому фантасту Айзека Азимова. Ночью 3 сентября на фестивале традиционно сожгут деревянную статую человека, из чего собственно и происходит название события "Горящий человек".
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Специально под заданную тематику художники со всего мира съехались со своими экспозициями в жаркую пустыню. Список этого года можно посмотреть по ссылке.
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