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      Юлія Ліпенцева

      "Бути Астрід Ліндгрен": як жила авторка книжок про Карлсона та Пеппі Довгупанчоху

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      "Бути Астрід Ліндгрен"
      "Бути Астрід Ліндгрен" / Кадр з фільму

      Біографічна стрічка про переломний момент у житті жінки, з-під пера якої вийшли відомі всьому світові персонажі дитячих книжок.

      Дослівна назва стрічки Unga Astrid перекладається як "Юна Астрід", що значно більше відповідає змісту стрічки, ніж українська версія. Кіно данської режисерки Перніли Фішер Крістенсен не зачіпає ту частину життя Астрід, коли письменниця починає писати книжки, натомість зупиняючись на складному періоді її молодості. Це саме той час, в який сформувався характер письменниці.

      Також у кіно: "Вдови": кримінальний трилер про сміливих жінок від творця "12 років рабства"


      "Бути Астрід Ліндгрен" – фільм про переломний момент в житті відомої письменниці

      Із перших кадрів глядач бачить, що 16-річній Астрід тоді-ще-Еріксон надто нудно у маленькому шведському містечку. Тому вона із задоволенням хапається за можливість попрацювати стажеркою у місцевій газеті. Події фільму зосереджені на періоді, коли Ліндгрен із секретарки перетворюється в вісімнадцятирічну незаміжню матір із сином від свого, одруженого з іншою жінкою, редактора. Що може бути спільного у молодої дівчини і батька однієї з її подруг і ще шести інших дітей? Погляди на свободу, майбутнє і любов до хороших текстів. Але цього виявилось недостатньо, аби влаштувати звичне подружнє життя. Через низку обставин і загрозу в'язниці для коханого Астрід довелось народжувати у Данії, залишити там сина і торувати собі кар'єрний шлях у Стокгольмі.

      Фільм акцентує на важкості тягаря, що його несла Астрід. Жінка витрачала всі гроші, аби за кожної нагоди приїздити до сина у Копенгаген, аж поки не забрала його. Після 20-річчя життя майбутньої письменниці вже не було таким буремним, але режисер воліє показати нам саме цей період, як основний.


      Усі труднощі у житті Астрід закінчуються оптимістично

      Поміж подіями з життя молодої Астрід Ліндгрен звучать уривки справжніх листів від фанатів письменниці, в яких звучить як захоплення сміливістю її персонажів, так і подив, що жінці так добре вдається писати про дітей і для дітей, не будучи однією з них.

      "Бути Астрід Ліндгрен" можна назвати емоційним кіно. Мимоволі розумієш, що ця біографічна стрічка цікава не лише тим, що вона про відому дитячу письменницю, а й тим, що це красива історія життя сміливої жінки, за яку хочеться вболівати. Ще в юних роках Астрід була бунтівницею. Непереборна безстрашність і оптимізм, власне, відобразились на творчості жінки. Приємно бачити, що у всіх зображених у фільмі складнощів є щасливий кінець. "Бути Астрід Ліндгрен" – оптимістичний і добрий фільм, який приємно глянути.

      "Бути Астрід Ліндгрен": дивіться трейлер фільму

      Також у кіно: "Богемна рапсодія": про Фредді Меркюрі як шоумена, але не як особу

      Автор: Юлія Ліпенцева
      Теги: LifeStyle Кино
      Источник: 24 Канал
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