Бути лідером чи ні: Бен Тігелаар про лідерство та інновації

Бен Тігелаар — один з найвідоміших голандських викладачів з ефективного управління. Останні 30 років він вивчав концепцію лідерства. Зараз Бен подорожує, викладає в Гарвардському університеті та продовжує вивчати поведінкову психологію. У минулу суботу Тігелаар прочитав лекцію в бізнес-школі CAPS. 24 канал записав основні ідеї з виступу.

Як керівництво пов'язане з поведінкою людей?

Ми всі зібрались тут, щоб стати кращими керівниками. Проте, для впровадження змін в компанії ви маєте розуміти, як змінюється поведінка окремих людей.

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Запам'ятайте, люди не залишають роботу, вони залишають своїх босів. За даними досліджень, 50% американских працівників звільнялись через поганих керівників.

Що керує змінами поведінки людей?

Згадайте, як ви самі або ваші знайомі намагалися кинути палити. У цей час людину переповнює мотивація і здається, що саме цього разу все точно має вийти. Проте мотивації для зміни поведінки недостатньо.

Під час зміни поведінки працюють 3 фактори:

1. Інформація.

2. Мотивація.

3. Можливість.

Проблема в тому, що навіть у випадку з палінням люди хочуть зробити це занадто швидко. В реальності зміна поведінки вимагає серйозної наполегливості, розуміння мети і терплячості.

Як правильно досягати результату?

Перше. Ставте цілі, які не знаєте як досягти

Друге. Сформулюйте правильні "чому" для ваших цілей. Ви повинні розуміти, навіщо вам їх досягати.

Третє. Якщо у вас більше однієї мети, будьте впевнені, що ви правильно визначили пріоритети.



Викладачів з ефективного управління Бен Тігелаар

Як впроваджувати зміни в компанії?

Зміни не відбуваються миттєво. Все трапляється крок за кроком, тому не засмучуйтесь, коли все йде не за планом. Порівняйте Facebook 5 років тому та зараз. Все, чого компанія досягла за цей час, стало можливим лише поступовими зусиллями.

Проте будьте обережні з наполегливістю. Вона – наче кава. Одна чашка допоможе сконцентруватися, а 5 – зроблять вас надто нервовим.

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Про зміни та мотивацію

Зміни – це завжди про навчання. У вас має бути мета, досягнувши якої, ви навчитеся чомусь новому. Щоб справді впровадити зміни, трансформуйте процес навчання в рутину і навчіться справлятися з нею. Спитайте себе: "Чому я буду вчитися наступні декілька місяців?"

Як стати хорошим лідером?

Перше. Будьте насамперед людиною. Тим, хто бажає зранку "Гарного дня!", розважається та не боїться бути незручним.

Друге. Помиляйтеся! Якнайбільше помиляйтеся. Помилки – невід'ємна частина навчання. Більше помилок – більше знань.

Третє. Будьте критичні до себе та своєї роботи. В бізнесі важливо мати холодний розум. Якщо здається, що це надто добре, щоб бути правдою – скоріш за все так і є.

Четверте. Ставте собі недосяжні цілі. Такі, щоб протягом декількох місяців ви помилялися, навчалися, знову помилялися і знову навчалися.

Про зміни корпоративної культури

Навряд чи знайдеться багато прихильників корпоративної культури. Звісно, багато людей бажають її змінити, але це буває надто складно. Якщо ви все ж хочете спробувати – почніть з малого. Наприклад, якщо ми думаємо про зміни культури у лікарнях, то кажемо:

Ми маємо бути більш турботливими та привітними до пацієнтів.



Бен Тігелаар

Ми знаємо, що все так і має працювати, але не робимо по-іншому. Почніть з малого – приходьте кожного дня і бажайте всім "Доброго ранку!" і "Гарного дня!". Мине 5 років і ви побачите, як зміниться атмосфера навколо.

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