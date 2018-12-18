Бутко: На бумаге Португалия фаворит, однако в игре сборная Украины попытается доказать обратное

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко оценил результаты жеребьевки отбора к Евро-2020, где Украина сыграет против Португалии, Сербии, Люксембурга и Литвы.

Футболист в комментарии официальному сайту ФФУ сказал, что ни с одной командой не будет легко.

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"Группа у нас получилась интересная. На первый взгляд, аутсайдерами являются команды Литвы и Люксембурга, но, уверен, с этими сборными будет непросто. Я уже не говорю о Сербии и Португалии. Нужно тщательно готовиться к этим поединкам, тогда мы сможем рассчитывать на положительный результат", – сказал футболист.

Также Бутко считает, что Португалия фаворит только на бумаге.

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"В игре сборная Украины попытается доказать обратное. Считаю, сейчас команда показывает неплохой футбол. Но чтобы конкурировать со сборной Португалии, нельзя терять очки в других матчах", – считает Богдан.

Сербию Бутко назвал хорошей командой с отличными исполнителями. "Однако у нас есть недавний опыт победы над этим соперником. Уверен, что борьба в нашей группе будет интригующей", – подытожил футболист.

Напомним, что свой первый матч отбора сборная Украины проведет в Лиссабоне против Португалии на "Эштадиу да Луш" 22 марта.