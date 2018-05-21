Бутылку виски продали за 1,1 миллионов долларов

На аукционе в Гонконге бутылку виски Macallan 1926 года разлива продали за рекордную сумму – 1,1 миллионов долларов. Это рекордная цена за бутылку алкоголя.

Обе проданные накануне бутылки были куплены на аукционе около 30 лет назад, и с тех пор не выставлялись на всеобщее обозрение, пишет Bloomberg.

Читайте также: Ученые назвали неожиданную пользу от алкоголя



Віскі Macallan

#UnderTheHammer We beat our own record! The 60-year-old Macallan Valerio Adami from 1926 achieved HKD 7M (HKD 8,636,250 incl Premium) in Hong Kong https://t.co/VSY8jqiXX5 pic.twitter.com/403r8G0r0A — Bonhams (@bonhams1793) 18 травня 2018 р.

Отмечается, что они были выпущены в качестве подарков для самых влиятельных и ценных клиентов Macallan, специально для которых известные художники лично украшали своими творениями этикетки бутылок. В частности, этикетка бутылки Macallan 1926 года украшена рисунком художника-постмодерниста Валерио Адами, в то время как этикетка бутылки Macallan 60-летней выдержки вышла из-под руки художника Питера Блейка.

Проданное по рекордной цене виски является частью ограниченной коллекции, которую называют "священным граалем Macallan". Всего в эту коллекцию входит 24 бутылки.

Напомним, до нынешних торгов рекорд и звание самого дорогого виски в мире принадлежало Шестилитровой бутылке 60-летнего виски Macallan, которая была продана почти за 632 тысячи долларов в 2014 году.