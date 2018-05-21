Бутылку виски продали за 1,1 миллионов долларов
На аукционе в Гонконге бутылку виски Macallan 1926 года разлива продали за рекордную сумму – 1,1 миллионов долларов. Это рекордная цена за бутылку алкоголя.
Обе проданные накануне бутылки были куплены на аукционе около 30 лет назад, и с тех пор не выставлялись на всеобщее обозрение, пишет Bloomberg.
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Віскі Macallan
Отмечается, что они были выпущены в качестве подарков для самых влиятельных и ценных клиентов Macallan, специально для которых известные художники лично украшали своими творениями этикетки бутылок. В частности, этикетка бутылки Macallan 1926 года украшена рисунком художника-постмодерниста Валерио Адами, в то время как этикетка бутылки Macallan 60-летней выдержки вышла из-под руки художника Питера Блейка.
Проданное по рекордной цене виски является частью ограниченной коллекции, которую называют "священным граалем Macallan". Всего в эту коллекцию входит 24 бутылки.
Напомним, до нынешних торгов рекорд и звание самого дорогого виски в мире принадлежало Шестилитровой бутылке 60-летнего виски Macallan, которая была продана почти за 632 тысячи долларов в 2014 году.