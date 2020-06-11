28 мая нардеп от "Слуги народа" обратился во Львовскую ОГА с требованием дать объяснения по празднованию 77-й годовщины со дня создания Первой украинской дивизии "Галичина" Украинской народной армии. По его убеждению, это "подмена исторических фактов и легализация нацизма". На запрос Бужанского уже отреагировал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Запрос Бужанского детали

Бужанский подал свой запрос через месяц после того, как новость о праздновании годовщины создания "Галичины" появилась на сайте ЛОГА. В своем обращении "слуга народа" раскритиковал празднование годовщины создания дивизии "Галичина". По его словам, это "подмена исторических фактов и легализация нацизма". Об этом парламентарий написал в телеграмме.

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Кроме того, народный избранник попросил предоставить ему информацию, кто опубликовал новость. Также он намерен узнать, почему в публикации нет информации о "причастности дивизии к Ваффен СС "Галичина".

О чем на самом деле говорилось в новости про "Галичину" на сайте ЛОГА

Начинается публикация с того, что 28 апреля отмечают 77 лет со дня создания Первой украинской дивизии "Галичина", УНА.

"На время создания Дивизии, в нее записалось 84 тысячи украинских добровольцев, которые проживали на территории Галичины. Молодежь стремилась учиться военному ремеслу, чтобы в дальнейшем стать костяком хорошо вишколеной и сильной армии восстановленного Украинского государства", – продолжает автор.

Также он напомнил, что во время тяжелых боев июля 1944 года, в течение всего нескольких дней, на Бродовский, Золочевский и Буской землях с обеих сторон погибло более ста тысяч воинов. Среди них и воины 14-й гренадерской дивизии "Галичина".

Обратите внимание! 14-я гренадерская дивизия войск СС "Галичина" – это подразделение в составе войск Ваффен-СС Германии, существовал в 1943 – 1945 годах. Состоял он в основном из украинских греко-католиков, проживавших в Галиции. С 19 апреля 1945 года переукомплектованное подразделение получило новый статус и новое название — 1-я Украинская Дивизия УНА.

По словам автора, сегодня доподлинно неизвестно, сколько именно дивизионщиков погибло во время "Бродовского окружения". По приблизительным данным, эта цифра составляет примерно четыре тысячи убитых и одну тысячу тяжело раненных.

"Они стояли до последнего, потому что знали что на этих землях живут их родители и их дети", – отметили во Львовской ОГА.

Реакция ЛОГА на запрос Бужанского

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий записал видеообращение. Чиновник подчеркнул, согласно закону, нардеп может присылать запросы, в частности в органы государственной власти, только по вопросам, связанным с депутасской деятельностью. Но из текста обращения Бужанского непонятно ни депутатской цели, ни какие депутатские вопросы хочет решить нардеп.

"Как председатель ЛОГА хочу подчеркнуть, что недопустимо использование народным депутатом своего депутатского мандата вопреки общепризнанным нормам морали, правам и свободам человека и гражданина, законным интересам общества и государства, а также в личных целях", – подчеркнул Козицкий.

Также он напомнил, что народные избранники относятся к законодательной ветви власти. Зато областные администрации – в систему органов исполнительной власти. Поэтому они подотчетны президенту и Кабинету Министров.

Мотивацией украинских воинов во время вступления к формированию Первой украинской дивизии "Галичина", УНА была не коллаборация, а недопущение коммунизма и большевизма на западноукраинские земли и борьба за независимую соборную украинскую державу. Здесь я полностью согласен с президентом Украины Владимиром Зеленским, для которого все, кто защищал независимость Украины, являются героями,

– резюмировал глава Львовской ОГА.

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Обращение Козицкого по запросу Бужанского про "Галичину": видео