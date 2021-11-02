"Был честным и жизнерадостным": в ВСУ назвали имя погибшего воина
2 ноября 2021 , 21:15Читати новину українською
Источник:128 отдельная горно-штурмовая бригада
В 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригаде назвали имя погибшего во время обстрелов 2 ноября воина. Им оказался Сергей Елисеев.
У павшего защитника остались жена и сын. Сергей Елисеев защищал Украину с начала российской агрессии на Донбассе.
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Сергей был настоящим патриотом
В 128 горно-штурмовой бригаде отметили, что Сергей Елисеев был патриотом своей страны. Кроме того, он был честным, открытым и жизнерадостным мужчиной.
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