"Был честным и жизнерадостным": в ВСУ назвали имя погибшего воина

В 128-й горно-штурмовой Закарпатской бригаде назвали имя погибшего во время обстрелов 2 ноября воина. Им оказался Сергей Елисеев.

У павшего защитника остались жена и сын. Сергей Елисеев защищал Украину с начала российской агрессии на Донбассе.

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Сергей был настоящим патриотом

В 128 горно-штурмовой бригаде отметили, что Сергей Елисеев был патриотом своей страны. Кроме того, он был честным, открытым и жизнерадостным мужчиной.

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