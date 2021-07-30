Мать парня, Галина Ф, рассказала, что вечером 28 июля, когда она пришла с работы, в дом вбежал Богдан. Он налил в таз воду и начал стирать свою одежду.
Кстати Дедушке стало плохо: на Харьковщине прощаются с 6-летней Мирославой Третяк – фото
После этого сын сказал, что пойдет к своим знакомым в общежитие, где есть бесплатный Wi-Fi. Женщина ничего не заподозрила и пошла на огород.
Мать мальчика присоединилась к поискам Мирославы
Около 19:00 женщина встретила соседку Татьяну Третьяк, маму Мирославы, со старшей дочерью и собственную дочь Аню. Они спрашивали, не видела ли та девочку. Женщина сказала, что нет, но присоединилась к поискам ребенка.
Парень был напуган
Галина рассказала, что дала одному из полицейских номер телефона сына. Его уговорили выйти.
Он был очень напуган. Один из полицейских, не местный, подбежал к нему, схватил за руку и стал сильно трясти, поэтому сын заплакал. Я попыталась вступиться за него,
– рассказала женщина.
Утром Богдана отправили в Харьков, в спецприемник.
Подозреваемый рассказал, что с ними был еще один человек
По словам Галины, старшей дочери Богдан рассказал, что во время прогулки с Мирославой с ними был еще один человек – Максим Б.
"По описанию сына я поняла, кто это. Он живет в Харькове, а в Старый Салтов приезжает к своим бабушке и дедушке. Он был судим, мы думаем на него. По словам Богдана, этот человек спросил у него: "Что, она тебя уже заи**ла?" – сказала женщина.
Полиция опровергла информацию
Начальник полиции Харьковщины Андрей Рубель назвал "бредом" эти слова матери, сообщает "Общественное".
"Никакого мужчины нет. Это бред. Не слушайте это", – подчеркнул правоохранитель.
Что известно об убийстве Мирославы Третьяк
- Мирослава Третьяк исчезла в селе Старый Салтов 28 июля. Девочка пошла гулять и не вернулась.
- К поискам Мирославы привлекли волонтеров и правоохранителей.
- Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в заброшенном здании.
- Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Мирославы – 13-летнего Богдана Ф. – соседа и друга девочки.
- Суд уже избрал ему меру пресечения: месяц подросток будет находиться в приемнике-распределителе для детей.