На момент смерти мужчине был 41 год. В сообщении о трагедии написали, что танцовщик всегда был любящим мужем, заботливым отцом, чутким сыном и верным другом.

Недавно Умер актер известного львовского театра

С детства был в театре

За свою карьеру мужчина воплотил образы принца Зигфрида в "Лебедином озере", принца Щелкунчика в "Щелкунчике", Эспада в "Дон Кихоте" и многие другие. Танцовщика называли ребенком театра, потому что он с детства знал, что соединяет свою жизнь с балетом. Дмитрий был сыном бывшей художественной руководительницы балета и помощника режиссера этого же театра.

В наших воспоминаниях он навсегда останется страстным и отчаянным Хозе, смелым Конрадом, благородным принцем. Для всего нашего коллектива и творческой общественности Украины это большая потеря,

– написали бывшие сотрудники мужчины.

Они выразили соболезнования близким и родным умершего. Также добавили, что скорбят вместе с ними.

Дмитрий Омельченко в разные годы своей жизни / Фото Днепровского театра оперы и балета

Читайте полный текст сообщения Днепропетровского академического театра оперы и балета:

С чувством глубокой скорби сообщаем о смерти нашего выдающегося артиста балета и постановщика ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА ОМЕЛЬЧЕНКО (6.10.1980 – 24.09.2021).

Он был "ребенком" театра, который еще с детства знал, что соединяет свою жизнь с балетом. Сын в прошлом художественного руководителя балета нашего театра С. Зинченко и помощника режиссера И. Омельченко, муж нашей примы балерины А. Печенюк.

Он в совершенстве знал что такое мир театра и сцены.

На сцене он воплотил образы: Принц Зигфрид в "Лебедином озере", Принц Дезире в "Спящей красавице", Принц Щелкунчик в "Щелкунчике", Граф Альберт в "Жизели", Кавалер в "ПахитЕ", Эспада в "Дон Кихоте" и др. Но большинство зрителей нашего театра и коллеги запомнят его, как постановщика балетных спектаклей: хореографической композиции в стиле модерн в "DEGAGE", "ZAкулисся", "КОРСАР" и "CARMEN & JOSE". Он был первым исполнителем главных партий в свои спектаклях: Мужчина в черном ("DEGAGE"), Новый танцовщик ("ZAкулисся"), Конрад ("КОРСАР") и Хосе ("CARMEN & JOSE").

В 2017 году за балет "CARMEN & JOSE" Дмитрий получил всеукраинскую премию им. Ф. Шекеры.

В наших воспоминаниях он навсегда останется страстным и отчаянным Хозе, смелым Конрадом, благородным принцем.

Он всегда был любящим мужем, заботливым отцом, чутким сыном и верным другом. Для всего нашего коллектива и творческой общественности Украины это большая потеря.

Выражаем наши глубокие соболезнования близким, родным и коллегами. Скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль.