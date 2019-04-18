Был ли "Приватбанк" неплатежеспособным, и кто опять за все заплатит

Государство является сейчас гарантом стабильности для клиентов "Приватбанка". А ко всей истории с его национализацией остается еще немало вопросов.

Основные аспекты истории прокомментировал для 24 канала председатель правления Всеукраинской региональной экспертно-юридической ассоциации влияния Алексей Буряченко.

Эксперт прогнозирует, что панических настроений среди клиентов "ПриватБанка" все же не будет. На основании постановления КМУ №961 от 18 декабря 2016 года, после национализации он является государственным банком и, соответственно, государство является гарантом его стабильности, в том числе перед физическими лицами в случае банкротства.

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Что известно о национализации "Приватбанка"?

"Приватбанк" работает на рынке Украины с 1992 года, был и является крупнейшим банком по объему активов. Однако после кризиса в банковской системе Украины правительство 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.



Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, из-за которой они потеряли свои акции, незаконной. А вот "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут судебные споры как в Украине, так и за рубежом. Например, в июне 2018 года НБУ подал иск в Швейцарию на Коломойского за невыполнение им обязательств по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" в период между 2008 и 2015 годами.

Эксперт напомнил: этому постановлению КМУ предшествовало решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 декабря 2016 года "О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности Украины в экономической сфере и защите интересов вкладчиков", введенное в действие Указом Президента Украины от 18 декабря 2016 года № 560 .

Учитывая вышеизложенное, убежден, что мало у кого остались сомнения, что о плане национализировать "ПриватБанк" кто-то из топ-политиков Украины не знал. Беспокоит другое, что эта ситуация реанимируется и актуализируется именно перед вторым туром выборов Президента Украины,

– сказал Буряченко.

Попробуем лаконично и максимально объективно оценить возможные риски для клиентов банка и для финансовой системы в целом. Так, на фоне резонанса в СМИ часть клиентов пойдут закрывать свои депозитные счета в "Приватбанке", но их будет не много, чтобы ситуация вышла из-под контроля.

И на это есть ряд оснований:

– государство, как собственник банка, является гарантом тех денег, которые там находятся на 100%;

– решение окружного административного суда Киева является лишь решением первой инстанции и представители Национального банка Украины уже заявили о его обжаловании. А понимая, что этот процесс точно дойдет до Верховного Суда Украины, времени до вынесения окончательного решения пройдет еще немало.

На финансовую систему в целом такое решение суда также существенно не повлияет, поскольку конкретных последствий или реальных угроз фактически не несет на основаниях, указанных выше, отметил эксперт.

Вместе с тем, эта история с самого ее начала имеет именно политический, а не финансовый привкус. "Приватбанк" на момент признания его неплатежеспособным входил в число системообразующих банков Украины, и нестабильная ситуация в нем могла привести к значительным негативным последствиям для всей финансово-банковской системы страны (решение СНБО от 18.12.2016). Но действительно ли "Приватбанк" был на тот момент неплатежеспособным, большой вопрос,

– сказал Буряченко.

Противоположную позицию решению Нацбанка (о неплатежеспособности "Приватбанка") сейчас занял Окружной административный суд г. Киева. Так, в своем обращении пресс-служба суда заявила: "Основаниями для принятия такого решения были, в том числе, недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения КБ "Приватбанк" в категорию неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, и собственно нарушение процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне".

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Буряченко подчеркнул: суд зафиксировал сугубо процессуальные недостатки со стороны Нацбанка при предоставлении "Приватбанку" статуса неплатежеспособного, что и повлекло за собой нарушение действующего законодательства Украины.

У меня только один вопрос: кто за очередные манипуляции будет расплачиваться? А речь идет о сумме в 2 миллиарда долларов (о такой сумме компенсации публично заявлял Коломойский). Ответ один – мы с вами, граждане Украины. Мне откровенно все равно, кто выиграет в результате окончательного решения вопроса с "Приватбанком": Коломойский, Боголюбов, Порошенко, Гонтарева или кто-то другой,

– констатировал эксперт.

Он также интересуется (как и все украинцы) – кто понесет наказание или ответственность за умышленное или небрежное пренебрежение законодательством Украины, которое привело к таким тяжелым последствиям, ведь только на обеспечение надлежащей капитализации, после покупки за одну гривну, правительство потратило 155 миллиардов гривен, а сколько до 2016 года на "Приватбанк" было направлено рефинансирования? Вопрос риторический, констатировал Буряченко, и добавил, что если суд ошибся в своих выводах и решении в целом – надо привлечь каждого судью, причастного к вынесению таких решений, к ответственности.

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