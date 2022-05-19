Об этом глава Львовской ОВ сообщил утром 19 мая. Также он рассказал о ситуации в регионе за прошедшие сутки.
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Имели одно уведомление о воздушной тревоге. Была угроза из-за налета стратегической авиации россии,
– говорится в сообщении.
Главное во Львовской области за сутки 18 мая
Из-за поджога сухостоя возникло 12 пожаров, более 2 гектаров земли сожжено. Максим Козицкий отмечает, что в военное время сжигание сухой травы может приравниваться к диверсии. Поэтому наказанием может быть даже лишением свободы сроком на 15 лет.
На всех пунктах пропуска есть очереди, а именно:
- Грушев и Смельница – легковые автомобили на въезд.
- Рава-Русская – грузовики с обеих сторон границы.
- Краковец и Шегини – легковые автомобили на въезд, грузовики в обоих направлениях.
- Также в Груше на выезд – автобусы, а в Шегинях – легковые автомобили.
Полиция в это время продолжает работать. За сутки 18 мая правоохранители проработали 1426 обращений по подозрительным людям и объектам.
Обезвреживание остатков ракет на Яворовщине
- Львовская ОВА 18 мая предупредила жителей Львовщины о звуках взрывов, которые будут раздаваться во второй половине дня.
- Людей призывали не пугаться, потому что угрозы не предполагалось. Это спецслужбы уничтожали обломки упавших на Яворовщине вражеских ракет.
- На Львовщине такое происходит не часто, но все же следить за информацией нужно. Козицкий подчеркнул, что о воздушной тревоге сообщают официальные источники, а также сирены.