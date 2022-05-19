Была угроза из-за налета стратегической авиации России, – Козицкий о тревоге во Львове

Максим Козицкий рассказал, почему вечером 18 мая во Львове была воздушная тревога. По его словам, угроза существовала из-за налета стратегической авиации России.

Об этом глава Львовской ОВ сообщил утром 19 мая. Также он рассказал о ситуации в регионе за прошедшие сутки.

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Имели одно уведомление о воздушной тревоге. Была угроза из-за налета стратегической авиации россии,

– говорится в сообщении.

Главное во Львовской области за сутки 18 мая

Из-за поджога сухостоя возникло 12 пожаров, более 2 гектаров земли сожжено. Максим Козицкий отмечает, что в военное время сжигание сухой травы может приравниваться к диверсии. Поэтому наказанием может быть даже лишением свободы сроком на 15 лет.

обычным гражданам – от 3 060 до 6 120 гривен;

должностным лицам – от 15 300 до 21 420 гривен.

Обратите внимание! В целом для поджигателей предусмотрен штраф:

Кроме того, Львовщина 18 мая предоставила убежище еще 41 человеку из других областей.

Через западную границу из Украины выехали 35 тысяч человек, вернулись 34 тысячи граждан.

На всех пунктах пропуска есть очереди, а именно:

Грушев и Смельница – легковые автомобили на въезд.

Рава-Русская – грузовики с обеих сторон границы.

Краковец и Шегини – легковые автомобили на въезд, грузовики в обоих направлениях.

Также в Груше на выезд – автобусы, а в Шегинях – легковые автомобили.

Полиция в это время продолжает работать. За сутки 18 мая правоохранители проработали 1426 обращений по подозрительным людям и объектам.

Обезвреживание остатков ракет на Яворовщине

Львовская ОВА 18 мая предупредила жителей Львовщины о звуках взрывов, которые будут раздаваться во второй половине дня.

Людей призывали не пугаться, потому что угрозы не предполагалось. Это спецслужбы уничтожали обломки упавших на Яворовщине вражеских ракет.

На Львовщине такое происходит не часто, но все же следить за информацией нужно. Козицкий подчеркнул, что о воздушной тревоге сообщают официальные источники, а также сирены.

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