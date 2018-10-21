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      Была шокирована, – Леонила Гузь прокомментировала скандал на "Мисс Украина 2018"

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      "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь
      "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь / Фото из соцсетей

      Новоизбранная "Мисс Украина 2018" Леонила Гузь откровенно рассказала о переизбрании. Девушка, которая, по стечению обстоятельств, жила в одной комнате с Вероникой Дидусенко, призналась, что была шокирована от резонансного скандала.

      Откровенно о конкурсе красоты 19-летняя Леонила Гузь рассказала в программе "Светская жизнь".

      По словам титулованной красавицы, решение организаторов шоу о том, что именно она будет представлять Украину на "Мисс Мира", было для нее неожиданным. Сама Леонила Гузь до последнего не могла поверить, что одержала победу.

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      Не обошла вниманием девушка и скандальные слухи, что именно она рассказала организаторам конкурса о маленьком ребенке Вероники Дидусенко. Такие предположения распространились в сети после того, как выяснилось, что девушки жили в одном номере во время проведения "Мисс Украина 2018".

      Нет, это не я. Я не знала. Вероника ничего не говорила. Когда я узнала, была в шоке,
      – призналась Леонила Гузь.

       

      Сейчас девушка усиленно готовится ко второму этапу конкурса, который пройдет в декабре в Китае. Леонила Гузь берет уроки ораторского искусства и изучает иностранный язык.

      "Каждое утро я просыпаюсь в шесть, еду на ораторское искусство, английский, украинский язык. Я готовлюсь, очень волнуюсь, потому что так все резко. Я обычная девушка из Херсонской области, и тут все так свалилось. Это очень неожиданно, и я очень счастлива", – рассказала Леонила Гузь.

      Напомним, что киевлянка Вероника Дидусенко потеряла корону всего через неделю после грандиозного шоу. Причиной для дисквалификации стало сокрытие информации о ребенке. По условиям конкурса, это является основанием для назначения другой девушке титула "Мисс Украина 2018".

      Ранее организаторы конкурса "Мисс Украина 2018" отреагировали на громкие заявления Вероники Дидусенко. Они назвали условия шоу не дискриминацией, ведь молодые мамы могут принимать участие в другом конкурсе красоты – "Миссис Украина". Кроме этого, члены жюри провели переголосование и определились с именем девушки, получившей корону. Ею стала 19-летняя Леонила Гузь, которая по стечению обстоятельств, жила в одной комнате с дисквалифицированной Вероникой Дидусенко. В сети подозревают, что именно эта красавица обнародовала информацию о ребенке киевлянки.

      Теги: LifeStyle Скандал Конкурс красоты Мисс Украина
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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