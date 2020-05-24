Были каштаны, стали туи: киевляне возмутились нововведением по озеленению Крещатика

Киевляне заметили, что в Киеве на Крещатике появился можжевельник. И все бы ничего, но растут деревья на местах, где раньше были каштаны. В Киевгорсовете в свою очередь говорят, что из-за интенсивного движения на Крещатике "каштанам – очень плохо", зато можжевельник – не очень требовательное растение.

Реакция киевлян на нововведение

Киевляне в основном перепутали туи с можжевельником, поскольку эти растения схожи. Несмотря на это, многие выразили возмущение. Об этом сообщает 24 канал.

Интересно Зима в Киеве была без снега, а на уборку потратили больше, чем в прошлом году

Сейчас Крещатик с этими туями выглядит, как кладбище расстрелянных иллюзий киевлян,

– написал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

А по словам Оксаны Щербак, Крещатик без каштанов – все равно, что Лавра и София без крестов.

Как ситуацию прокомментировала киевская власть

В коммунальном предприятии "Киевзеленстрой" изданию APnews заявили, что "можжевельник значительно улучшает эстетический вид Крещатика". В то же время представитель предприятия отметил, что можжевельник на центральной улице столицы посадили временно – до начала реконструкции.

А депутат Киевсовета, член постоянной комиссии по вопросам экологической политики Олеся Пинзеник отметила, что каштанам на Крещатике – "очень плохо".

С одной стороны, мы все понимаем, что каштаны являются символом Киева и эту традицию следует поддерживать, но важный нюанс, который сейчас не учитывают. На Крещатике – сейчас массовое движение, и улица с пешеходной превратилась в магистраль. Каштанам там – очень плохо. При интенсивном движении каштаны сохнут, особенно те, что у дороги. Выхлопные газы имеют пагубное влияние на каштановые деревья,

– отметила она.

Депутат добавила, зато можжевельник – не очень требовательное растение.

Прокомментировали ситуацию и в Киевзеленстрое. Здесь говорят, что в общем в 50 лунок от улицы Прорезной до Богдана Хмельницкого будет высажено:

200 кустов можжевельника казацкого Gold Coast,

50 деревьев можжевельника скального Skyrocket.

"Высаженные растения значительно улучшают эстетический вид улицы, однако являются временной мерой перед началом ее реконструкции. Кусты и деревья можжевельника высажены контейнерным методом посадки, поэтому их можно будет легко пересадить в парки и скверы Киева", – отметили представители коммунального предприятия.

Там сообщили, что в 2021 году начинается реконструкция Крещатика. В ее рамках в лунках на бульварной части будут высажены новые крупномерных деревьев. Для сохранения и ухода за ними предусмотрено устроить автоматический полив.

Обратите внимание Может, лучше стальное: на "мосту Кличко" снова треснуло стекло – фото

Каштаны болеют

В то же время в Киевзеленстрое заявили, что каштаны не приживаются вдоль доро.

"Каштаны хорошо чувствуют себя в парках и скверах, это можно увидеть в разных районах Киева. Однако вдоль дорог, как на Крещатике, они начинают болеть. И тому есть немало причин", – отметили здесь.

В качестве примера озеленители добавили:

Во время полномасштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили широкую бульварную зеленую зону.

В итоге каштаны оказались вплотную к дороге с огромным потоком автомобилей

Это в свою очередь влечет высокую загазованность воздуха, а большая площадь асфальтового покрытия постоянно перегревается.