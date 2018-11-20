Было бы идеально, если бы всем россиянам ввели запрет на выезд за границу, – Притула

Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула заявил, что агрессивным русским патриотам следовало бы запретить выезжать за пределы РФ. В таком случае они сами бы свергли власть президента Владимира Путина.

Свое мнение комик озвучил в интервью изданию Gazeta.ua.

Было бы идеально, если бы всем россиянам ввели запрет на выезд за границу. Не просто 350 людям из списка санкций, а всем без исключения. Имеешь российский паспорт? Езжай в Рязань. Чего летишь в Майами рожать, российская патриотка? В Америке же "пиндосы". Езжай в Суздаль, в местном роддоме пускай в мир маленьких путинских патриотов,

– эмоционально высказался Притула.

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Шоумен добавил, что русским не надо ездить на престижные зарубежные курорты, проводить международные спортивные соревнования, а местные артисты не должны гастролировать по Европе.

"Не нужна вам и Доминиканская Республика с Карибским бассейном. Вали на Байкал, плавай, ныряй, пусть тебя комары едят. Никаких спортивных соревнований, ФИФА, УЕФА. Никаких гастролей русского балета Европой. Сидите в своей клоаке!", – сказал Притула.

Они бы своего Володю Путина сами на вилах из Кремля вынесли на второй день и разорвали бы на куски. Но это может быть только в моей бурной фантазии,

– добавил артист.

К слову, в октябре Сергей Притула заявил, что будет максимально агитировать молодежь идти на предстоящие президентские и парламентские выборы в Украине, чтобы у власти снова не оказались "регионалы" и "коммунисты".