"Было бы неправильно говорить о новых санкциях" Германия удивила заявлением о Керченском кризисе

Немецкое правительство не видит причин для введения новых санкций против России из-за агрессии в Керченском проливе.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, пишет DW.

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Одной из причин он назвал продолжение попыток достичь деэскалации конфликта.

"Сейчас я считаю, что было бы неправильно говорить о новых санкциях, потому что есть попытки уменьшить напряженность. С немецкой стороны не будет предложений по новым санкциям. Я не вижу консенсуса внутри ЕС по новым санкциям", – сказал Маас.

К слову, Литва применила индивидуальные санкции и запретила въезд в страну гражданам Российской Федерации, которые были причастны к задержанию трех украинских кораблей в Керченском проливе. Из-за этого Россия угрожает литовским министрам, в частности министру иностранных дел Линасу Линкявичюсу. Отметим, что Литва стала первой европейской страной, которая ввела санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе.

Что произошло в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.