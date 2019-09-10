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      Было похоже на борьбу комара и слона, – Сенцов о деле "крымских террористов" и задержаниях

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / 24 канал

      Олег Сенцов рассказал, как российские оккупанты в Крыму задержали его и как "шили дело", не имея никаких доказательств. По его словам, весной 2014 года борьба активистов за украинский Крым была очень слабой. Противостояние с российскими силами напоминало скорее схватку комара и слона.

      Режиссер заверил: к подрывам, которые якобы готовили активисты в Крыму он не имел никакого отношения. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Киеве.

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      Что касается подрывов – это были разговоры, которые российское следствие вычленило и заставило Чирния и Афанасьева на этом сосредоточиться. У Чирния действительно была такая идея, об этом я узнал из материалов дела. Он собрал отдельную группу и сказал: "Все занимаются ерундой, а я займусь делом". Однако его сразу же захватили сотрудники ФСБ, конечно, связей никаких у него не обнаружили,
      – пояснил Сенцов.

      Режиссер также уточнил: он знал Афанасьева, знал, чем он занимается, но "это было мелочью".

      "Вырваться и сделать хоть что-то. Это было похоже на борьбу комара и слона. А относительно всех этих приписанных взрывов – это все фантазия ФСБ, взяли за основу показания Чирния и слепили из этого всю эту историю. Показания в материалах дела все время менялись за три недели я стал фактически организатором этого всего", – добавил освобожден политзаключенный.

      Кто такой Чирний? Один из фигурантов дела "крымских террористов". Его ситуация отличается от других тем, что он признал свою вину в суде и не отказался от показаний, данных под пытками. Российский суд приговорил его к 7 годам тюрьмы. Сейчас он находится за решеткой.

      О поджоге офиса "Партии Регионов"

      Что касается поджога офиса "Партии Регионов" в Крыму, то согласно материалам дела, он был 18 марта, говорит Сенцов.

      Адвокат "крымских террористов" спрашивала у российского следствия: как они могут обвинять задержанных в поджоге офиса партии "Единая Россия" в Крыму, если в то время это еще была территория Украины и там располагался очаг "Партии Регионов". На это они ответили: "Россия у нас всегда в сердце".

      О задержании

      По факту они задержали меня, когда привезли домой. Они думали, что это – приют террориста, там оружие, литература... А там – дочь моя в пижаме стоит. Открыли, зашли, трехкомнатная квартира, там я сижу в наручниках, они ходят-ходят с обыском 2 – 3 часа. Не нашли ничего. Я спрашиваю: "Что, ребята, все? Разбегаемся?" Ответили: "Нет, ты с нами, все сейчас будет",
      – рассказал режиссер.

      Что известно о деле "крымских террористов"?

      Это саркастическое название дела об украинских гражданах, которых задержали сотрудники ФСБ в аннексированном Крыму весной 2014 года. Говорится о четырех гражданах Украины: Алексее Чирние, Геннадии Афанасьеве, Александре Кольченко и Олеге Сенцова. Их обвинили в преступлениях, которые российский суд расценил как "террористические действия": в поджоге двери крымского офиса партии "Единая Россия", а также в подготовке подрыва памятника Ленину и мемориала "Вечный огонь" в Симферополе.

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      Российское следствие утверждало: руководителем группы был Олег Сенцов, который отдавал приказы организовывать поджоги и взрывы в Симферополе. Целью таких действий якобы была "дестабилизация ситуации на полуострове".

      Афанасьев и Чирний дали показания, за что получили смягченный срок – по 7 лет лишения свободы. По условиям сделки со следствием, на процессе Чирний и Афанасьев должны были дать показания против Сенцова и Кольченко.

      Впоследствии Афанасьев отказался от прежних показаний и заявил, что давал их под давлением.

      В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет. В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Афанасьева помиловали и вернули по обмену в Украину в 2016 году.

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      Спустя более 5 лет Кольченко и Сенцова Россия отпустила. Произошло это 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Олег Сенцов Аннексия Крыма Украина – Россия Украинцы в плену РФ
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