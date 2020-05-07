Быстро портится: во Франции выльют 10 миллионов литров пива из-за карантина

Французским производителям придется избавиться от 10 миллионов литров пива из-за истечения срока годности. Около 70% пивоваров с середины марта потеряли половину оборота.

Такое заявление озвучили в Национальной ассоциации пивоваров Франции, сообщает издание The Local.

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Значительная часть испорченного пива – это крафтове пиво, которое часто непастеризованное, в отличие от традиционных светлых лагеров, и быстрее портится.

Это очень хмелевое пиво, и если его хранить слишком долго, больше двух, или трех месяцев, вкусовые эффекты, аромат исчезают,

– пояснил руководитель ассоциации пивоваренных заводов.

Производителям не удалось продать пиво из-за закрытия кафе и ресторанов, резкой остановки туризма, отмены фестивалей и выставок в связи с суровым эпидемическим запретом.

Отметим, что с 11 мая во Франции планируют несколько ослабить карантин, в частности, снять ограничения на передвижение граждан. Также в стране со следующей недели должны начать работу библиотеки, небольшие магазины, детсады, начальные школы.

Обратите внимание! По состоянию на 7 мая во Франции обнаружили более 170 тысяч случаев коронавируса, из них более 25 тысяч – летальные. Почти 53 тысячи больных выздоровели.