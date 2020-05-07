14:59
7 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Быстро портится: во Франции выльют 10 миллионов литров пива из-за карантина

      - Читати новину українською
      Во Франции пивовары страдают из-за карантина
      Во Франции пивовары страдают из-за карантина / thelocal.fr

      Французским производителям придется избавиться от 10 миллионов литров пива из-за истечения срока годности. Около 70% пивоваров с середины марта потеряли половину оборота.

      Такое заявление озвучили в Национальной ассоциации пивоваров Франции, сообщает издание The Local.

      Актуально Во Франции продлят чрезвычайную ситуацию до 10 июля

      Значительная часть испорченного пива – это крафтове пиво, которое часто непастеризованное, в отличие от традиционных светлых лагеров, и быстрее портится.

      Это очень хмелевое пиво, и если его хранить слишком долго, больше двух, или трех месяцев, вкусовые эффекты, аромат исчезают,
      – пояснил руководитель ассоциации пивоваренных заводов.

      Производителям не удалось продать пиво из-за закрытия кафе и ресторанов, резкой остановки туризма, отмены фестивалей и выставок в связи с суровым эпидемическим запретом.

      Отметим, что с 11 мая во Франции планируют несколько ослабить карантин, в частности, снять ограничения на передвижение граждан. Также в стране со следующей недели должны начать работу библиотеки, небольшие магазины, детсады, начальные школы.

      Обратите внимание! По состоянию на 7 мая во Франции обнаружили более 170 тысяч случаев коронавируса, из них более 25 тысяч – летальные. Почти 53 тысячи больных выздоровели.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Продукты Пивоварение Пиво Новости Франции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Очень боюсь принести вирус домой, – врач "коронагоспиталя" о реальных условиях труда
      сегодня , 07:20 Очень боюсь принести вирус домой, – врач "коронагоспиталя" о реальных условиях труда
      Світлана Попова
      Почему дешевеют украинские овощи и как долго это будет продолжаться
      сегодня , 07:02 Почему дешевеют украинские овощи и как долго это будет продолжаться
      Ірина Поліщук
      Игрушки своими руками – как перестать скучать на карантине
      24 апреля , 16:48 Игрушки своими руками – как перестать скучать на карантине
      Михайло Года