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Быть ли RAB-тарифам на электроэнергию: плюсы и минусы внедрения

00:30, сегодня 115 Читати новину українською

С 1 апреля 2018 года – более высокие тарифы на электроэнергию. Очередной удар по кошельку украинцев готовила Национальная комиссия коммунальных услуг и энергетики. Регулятор собирался изменить принцип работы с облэнерго и работать с ними по-европейски – с помощью RAB-тарифов, но в последний момент передумал.

Изношенные, старые и никому из владельцев не интересные. Это про украинские электросети. 27 облэнерго, от которых и зависит вольтаж в розетках, в основном в руках олигархов и частично государства. Сейчас их прибыль – это процент от расходов, поэтому никто не заинтересован в модернизации инфраструктуры. Меньше расходов - меньше прибыли.
Около четверти всех сетей находятся в состоянии близком к аварийному. Поэтому без миллиардных инвестиций в энергетическую инфраструктуру обойтись невозможно,
– заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Даже сейчас рядовые украинцы испытывают, что такое изношенные сети. Редактор портала "Новое Время. Бизнес" Олег Гавриш рассказал: "Регулярно у людей перегорает проводка через перепады напряжения. И холодильники, и стиральные машины, которые поставляют для украинского рынка, имеют специальные выпрямители тока, потому что все знают, что у нас в стране некачественное напряжение".

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Чтобы сдвинуть все с места – решили работать, как в Европе. Там функционируют стимулирующие или RAB-тарифы. То есть компаниям, которые будут вкладывать в обновление сетей, пообещали дополнительный доход с платежей за электроэнергией. А зависит он от стоимости самих облэнерго. Планировалось, что они будут закладывать в тарифы дополнительно 12,5 % стоимости своих активов.

В пятницу на прошлой неделе был круглый стол в парламенте. И эту методику RAB-тарифов раскритиковало большинство там присутствующих. И представители иностранных организаций, и украинских предприятий. В предложенной методике не выполняют свою базовую функцию. Они не являются стимулами для привлечения новых внешних инвестиций. Все будет происходить путем стремительного роста тарифов для потребителей,
– прокомментировал член правления бизнес-совета "Цена государства" Андрей Герус.

В один голос эксперты утверждают: на развитие новой инфраструктуры 12,5 % от стоимости активов – маловато. Столько же на модернизацию старой инфраструктуры – многовато, ведь потребители и так уже платят. А новые RAB-тарифы в своем теперешнем виде обойдутся в 30-40 миллиардов гривен. И уплатить за них придется промышленности, бизнесу, или всему населению.

Каждая хорошая идея и хорошая европейская практика в Украине, к сожалению, имеет тенденцию быть искаженной, искривленной и использованной в иных целях. Вот в чем суть. Поэтому, я думаю, что, если бы была предложена нормальная модель RAB-тарифов, то не было бы такого резонанса и не было бы политических скандалов, связанных с этими тарифами,
– продолжил член правления бизнес-совета "Цена государства" Андрей Герус.

А пока "всех собак" за RAB-тарифы повесили на Дмитрия Вовка, главу Нацкомиссии энергетики и комуслуг. От первоапрельского повышения тарифов открестился и премьер, и спикер, и президент. Хотя именно гарант назначал экс-менеджера "Рошена" на руководящую должность регулятора.

Украинский народ, украинские люди не должны платить за эти прихоти. И цены для населения не должны быть повышены. Поэтому я сомневаюсь, если позволите мне, что в апреле, ну, по крайней мере мне об этом ничего неизвестно, эта система будет внедрена,
– заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Наконец, комиссия решила пока не вводить RAB-тарифы. Когда к этому разговору вернутся – непонятно. Поскольку выборы приближаются, а повышение тарифов популярности не добавляет. Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев отметил: "Все наши руководители будут, как горячую картошку, перекидывать вот эту тему поднятия, неизбежного поднятия тарифов как можно дольше".

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И если подойти взвешенно к методике RAB-тарифа, за несколько лет это позволит улучшить качество услуг, стабилизировать уровень напряжения и модернизировать сети. Например, в Румынии за 7 лет RAB-тарифа изношенных активов стало меньше на треть.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что цены на электроэнергию для населения должны быть повышены. Он заверил, что стоимость света с 1 апреля не вырастет.

Что такое RAB-регулирование? Аббревиатура RAB происходит от срока Regulatory Asset Base – регуляторная база активов. Относительно этого понятия употребляют и другие термины – RAB-тарифы, стимулирующее тарифообразования. RAB вводится для компаний, известных потребителю облэнерго, которые распределяют электроэнергию. По словам чиновников Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), которая вводит RAB-регулирование, оно позволит владельцам облэнерго модернизировать инфраструктуру и увеличит приток инвестиций. С введения RAB-тарифов в апреле 2018 года повысится цена на электроэнергию.

Автор: Леся Выговская
Теги: Петр Порошенко Электроэнергия
Источник: 24 Канал
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