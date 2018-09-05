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Быть независимым музыкантом в Америке – истинное дерьмо, – бас-гитарист The Gitas

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Сел Рамаццини (слева) родом из Америки
Сел Рамаццини (слева) родом из Америки / 24 канал

Бас-гитарист украинско-американской группы The Gitas и горячий американец Сел Рамаццини поделился, как оно – быть независимым музыкантом в Америке.

Об этом говорится в интервью Екатерины Петренко для 24 канала: Когда охранники избивают фанов, я начинаю бить охранников, – фронтмен The Gitas.

Быть независимым музыкантом в Америке – это истинное дерьмо! Ха-ха. Но это и прекрасно. Это вызов и очень беспокойный опыт, потому что тебе приходится встречаться с людьми со всего мира, с музыкантами со всего мира. Ты имеешь чрезвычайно удивительную жизнь и чувствуешь все на себе. Так стал на рельсы – и поехал!
– прокомментировал Рамаццини.

Сэл также рассказал, почему променял 13 групп, в которых работал одновременно, на The Gitas в 2014-м году, когда новоиспеченная группа украинского музыканта и продюсера Саши Чемерова как раз искала бас-гитариста. На записной студии Сел просто услышал материал гранж-бэнда и сразу решил присоединиться.


Сел Рамацинни бросил 13 групп ради The Gitas

"Я влюбился в эту музыку и перестал работать в других бэндах, когда познакомился с Сашей и его творчеством! Если честно, те люди не посвящали себя полностью музыке, не имели той страсти, которую имел он. Играть с ним – это то, что я должен делать. Ему мотивации и упорства не занимать. Поэтому на первой репетиции я почувствовал, что буду частью The Gitas", – рассказал американец.

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Кто такие The Gitas?
Украинско-американская гранж-рок-группа, основал украинский музыкант и продюсер, бывший фронтмен культовой украинской группы "Димна Суміш" Александр Чемеров в 2014-м году в Лос-Анджелесе.
Группа выпустила два альбома "Beverly Kills"(2017) и "Garland"(2015) и работает над третьим.
В 2019-м The Gitas отправится в мировой тур по Аргентине, Бразилии, Мексике, Германии, Польше и Украине.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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