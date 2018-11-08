Быть вакцинации или нет: в Украине количество больных корью в этом году может стать рекордным

15 человек умерли, 36 тысяч – на больничных койках. За неполный год. И это крупнейших вспышка болезни во времена независимости, говорят в Министерстве здравоохранения. И еще раз подчеркивают – от опасной инфекции может спасти только прививка. Ведь болеют преимущественно в тех регионах, где уровень вакцинации низкий. Это Ивано-Франковская, Закарпатская и Львовская области

В одной из школ в поселке Рудно на Львовщине временно прекратили обучение из-за неожиданной вспышки кори.

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"В понедельник начался первый урок. Подошла группа родителей, которые сказали, что в одном классе сразу заболели 13 учеников. Это 1-А класс. Всего, мы позже узнали, заболели 17 учеников", – рассказал директор школы №74 Михаил Юркив.

Болезнь подхватили и ученики из старших классов. В среду заболели 32 ученика и 5 дошкольников. В местной амбулатории говорят: за эти дни увеличилось количество посетителей.

Количество прививок среди детского населения и среди взрослого увеличилось. Мамы каждый день обращаются в амбулаторию для того, чтобы провести вакцинацию,

– отметила заведующая амбулатории семейной медицины села Рудно Юлия Мокрик.

В соседнем поселке Холодная Вода ситуация аналогичная. Здесь заболели 13 школьников. Временно приостановили обучение и в Лапаивке.

Вспышка кори началась еще 10 октября. Педагоги и врачи отреагировали мгновенно. В целом обучение в школах планируют возобновить со следующей среды, 14 ноября.



Инфекционные болезни: сколько времени заразен человек

По статистике Министерства здравоохранения, с начала года от кори в Украине умерло 15 человек, 36 тысяч заболели. Это самые высокие показатели заболевания за все годы независимости. Сейчас больше всего болеют корью в областях, где уровень вакцинации низкий. Это Ивано-Франковская, Закарпатская и Львовская области.

В столице ситуация несколько лучше, особенно по сравнению с Львовской – 2,5 тысячи больных против 7 тысяч, но не все киевляне спешат прививаться.

Боже упаси, зачем? Здоровую пищу употребляем, с нормальными потрясающими людьми общаемся. Так что все слава богу,

– высказалась противница вакцинации Лариса.

"Я считаю, что вакцина дает большую гарантию защиты от болезни, чем риск того, что вакцина повлечет какие-то негативные последствия. Поэтому я отношусь положительно к вакцинации и даже ни разу не задумывалась – делать или не делать", – рассказала сторонница вакцинации Мария .

Прививки против кори необходимо делать, когда ребенку исполнился год, потом еще раз в шесть лет. Они бесплатные. В Украине вакцины достаточно, уверяют в Минздраве. И подчеркивают: только это поможет защититься от болезни.