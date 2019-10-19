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      Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств

      850
      Бої у Києві були завзятими
      Бої у Києві були завзятими

      У Києві відбувся фінал цікавого турніру зі змішаних єдиноборств Sheriff Fight Challenge. В октагоні за звання найкращого билися вісім переможців відбіркових турнірів, які упродовж шести місяців відбувалися по всій Україні.

      Найкращим серед найкращих, володарем чемпіонського поясу Sheriff Fight Challenge і головного призу у 100 тисяч гривень у підсумку став спортсмен з Кременчука Максим Сергеєв.

      Суперники були дуже сильні, але мені вдалося виграти цей турнір! Для мене це дуже важлива перемога, - ледь відхекавшись після важкого фіналу сказав хлопець.

      Друге місце в Івана Курелару, третє – в Романа Кізюка (обоє представляють Чернівці).

      Sheriff Fight Challenge: дивіться фоторепортаж

      За словами автора ідеї та головного організатора Sheriff Fight Challenge Дмитра Стрижова, продовження у цього змагання обов’язково буде: "Це був перший постріл. І щоб він не був холостим, ми підемо далі. Команда Sheriff Fight Challenge мене підтримує і те, що ми побачили у Києві, нас дійсно надихнуло. Це був мега бій і класне шоу!"

      Крім того, на думку організаторів, надзвичайно важливий і патріотичний момент.

      Якщо ми говоримо про патріотичну молодь, про сильну націю, про захисників Батьківщини, то їх треба виховувати, – говорить Стрижов. – Просто так, з нічого, ми їх не отримаємо. Хлопців треба стимулювати, говорити і показувати їм, що займатися спортом – почесно та прибутково. Але прибутково можна займатися спортом, тільки якщо це професійний спорт. Залишається "почесно"? Але щоб було почесно, потрібен телевізор, потрібна увага ЗМІ, потрібно визнання. Щоб хлопців хвалили, виділяли. Тоді підтягнуться інші. І ми саме над цим працюємо.

      Sheriff Fight Challenge: яскраві фото

      Формат Sheriff Fight Challenge – інноваційний для України. Випробувати власні сили і поборотися за головний приз міг кожен охочий – від спортсмена до аматора. Єдині обмеження – вага до 80 кілограмів, повноліття і громадянство України. Змагання відбувалися за правилами професійного панкратіону і при підтримці Всесвітньої ради панкратіону. Відбіркові турніри приймали Суми, Кропивницький, Чернівці та Харків. Загальний призовий фонд складав 250 тисяч гривень.

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости Украины Новости Спорта Фотоновости
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