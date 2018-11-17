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      Бывшая белорусская биатлонистка готовится к новому сезону в составе сборной Украины

      43 Читати новину українською
      Дарья Блашко
      Дарья Блашко

      Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко, несмотря на карантин, срок которого истечет только в конце текущего сезона, продолжает активно готовиться к первому официальному старту за сборную Украины.

      Дарья Блашко пока пробует свои силы в соревнованиях лыжниц. 16листопада в шведском городке Bruksvallarna стартовали трехдневные соревнования с довольно представительным составом, во главе с трехкратной олимпийской чемпионкой Шарлотт Каллой.

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      По итогам первого дня соревнований, в рамках которого девушки преодолели дистанцию в 5 км свободным стилем, Блашко показала 36-й результат (11:04.0 мин) и отстала от победительницы этапа Ебби Андерсон на 1:06,9 мин.

      Отметим, что двухлетний карантин Блашко завершится в марте 2019 года, и тогда экс-белоруска уже сможет выступать на международных соревнованиях под эгидой IBU.

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      Теги: Спорт Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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