Бывшая девушка Эмилиано Сала написала трогательный пост о помощи в поисках футболиста

Бывшая девушка новичка "Кардифф Сити" Эмилиано Сала 27-летняя Беренис Шкаир осталась недовольна прекращением поиска пропавшего самолета.

Она прибегла к помощью социальных сетей, чтобы публично попросить о помощи и передать сильное послание игроку.

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Пожалуйста, помогите нам продолжить поиски Эмилиано Сала и пилота. Твитом, видео, новостью, звонком. Власти Франции, Уэльса и Аргентины не могут остановить поиск через 72 часа. Мы ждем семью и друзей. Самолет Эмилиано должны найти. Большое спасибо всем, кто нам помогает. Это несправедливость, никто не берет на себя ответственность. Эми, я знаю, что ты можешь, мы найдем тебя,

– написала Шкаир.

Se que estás .. algún lugar. Investiguen .. Emiliano sala pic.twitter.com/PPQAquiZMw — Berenice Schkair ? (@bereniceschkair) 22 января 2019 г.

Что случилось с Эмилиано Сала

• Вечером 21 января над Ла-Маншем пропал самолет с футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где с местной командой подписал контракт.

• Пилот самолета перед исчезновением просил об экстренной посадке.

• Спасателям удалось найти лишь обломки металла вблизи места возможной катастрофы. Относятся ли они к самолету – пока неизвестно.

• В полиции назвали условия, при которых пилот и Эмилиано Сала могли выжить.

• 24 января полиция официально прекратила операцию по поиску пропавшего самолета, на борту которого находился Эмилиано Сала.

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