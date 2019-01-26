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      Бывшая девушка Эмилиано Сала написала трогательный пост о помощи в поисках футболиста

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      Пропавший Эмилиано Сала с бывшей девушкой
      Пропавший Эмилиано Сала с бывшей девушкой / Twitter

      Бывшая девушка новичка "Кардифф Сити" Эмилиано Сала 27-летняя Беренис Шкаир осталась недовольна прекращением поиска пропавшего самолета.

      Она прибегла к помощью социальных сетей, чтобы публично попросить о помощи и передать сильное послание игроку.

      Читайте также: "Кардифф" не будет платить деньги "Нанта" за пропавшего Эмилиано Сала

      Пожалуйста, помогите нам продолжить поиски Эмилиано Сала и пилота. Твитом, видео, новостью, звонком. Власти Франции, Уэльса и Аргентины не могут остановить поиск через 72 часа. Мы ждем семью и друзей. Самолет Эмилиано должны найти. Большое спасибо всем, кто нам помогает. Это несправедливость, никто не берет на себя ответственность. Эми, я знаю, что ты можешь, мы найдем тебя,
      – написала Шкаир.

      Что случилось с Эмилиано Сала

      • Вечером 21 января над Ла-Маншем пропал самолет с футболистом Эмилиано Сала. Он направлялся из Нанта в Кардифф, где с местной командой подписал контракт.

      • Пилот самолета перед исчезновением просил об экстренной посадке.

      Спасателям удалось найти лишь обломки металла вблизи места возможной катастрофы. Относятся ли они к самолету – пока неизвестно.

      • В полиции назвали условия, при которых пилот и Эмилиано Сала могли выжить.

      • 24 января полиция официально прекратила операцию по поиску пропавшего самолета, на борту которого находился Эмилиано Сала.

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      Теги: Спорт Футбол Пропал Эмилиано Сала
      Источник: 24 Канал
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