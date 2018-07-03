Бывшая я – мертва: актриса Линдсей Лохан решила покончить со своим прошлым

Скандальная американская актриса Линдсей Лохан, которая в прошлом имела проблемы с алкоголем и наркотиками, заявила, что намерена окончательно покончить со своей прошлой жизнью и заинтриговала выпуском собственного реалити-шоу в Европе.

Об этом звезда сообщила в откровенном интервью изданию New York Times.

В первую очередь актриса просит своих сторонников и друзей не вспоминать ее прошлые ошибки, потому что она больше не вернется к прежней жизни.

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Я нормальный, приятный человек. У меня нет плохих намерений. Пусть прошлое останется в прошлом. И всем остальным пора отпустить прошлое и прекратить его вспоминать, потому что его – его больше нет. Бывшая я – мертва, ее больше не существует. И это для меня самое важное,

– смело заявила Лохан.

32-летняя актриса добавила, что собирается снимать реалити-шоу о своей жизни в Европе, поскольку сейчас она проживает в Греции.

"Мне не нужно больше включать новости и слышать о Кардашян. Мне не нужно больше видеть то, чего я не хочу. Я сама выбираю, что хочу увидеть и как хочу жить", – подытожила Линдсей.

Кто такая Линдсей Лохан? Известная американская певица, актриса и модель, сыграла во многих популярных кинолентах. В течение длительного времени звезда имела проблемы с алкогольной и наркотической зависимостью, из-за которой вынуждена была лечиться в специализированных клиниках. Ее также неоднократно арестовывала полиция.