Бывшая подружка Ди Каприо снялась для Vogue Thailand: сексуальные фото

Известная топ-модель Тони Гаррн, которая еще в 2017 году имела кратковременный роман с голливудским ловеласом Леонардо Ди Каприо, снялась для обложки июльского выпуска издания Vogue Thailand.

Тони Гаррн вместе с моделью Сарой Сампайо вдвоем стали звездами издания, однако фотографии Гаррн появились в сети только сейчас. Автором фотоистории стал культовый художник Yu Tsai.

Читайте также: Очаровательная Сара Сампайо стала звездой глянца: фото

Допис, поширений voguethailand (@voguethailand) 10 Лип 2018 р. о 4:56 PDT

26-летняя звезда в соблазнительной фотосессии примерила несколько образов, которые отлично подчеркивали ее формы. Прозрачные платья с карманами на груди, блестящие платья с разрезами и яркие водолазки прекрасно сочетались с макияжем модели.



Тони Гаррн для Vogue Thailand

Одним из главных фото для глянца стало изображение Тони Гаррн в красной водолазке. В таком же образе фотографировалась и Сара Сампайо.



Тони Гаррн для Vogue Thailand



Сара Сампайо для Vogue Thailand