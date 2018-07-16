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Бывшая подружка Ди Каприо снялась для Vogue Thailand: сексуальные фото

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Тони Гаррн для Vogue Thailand
Тони Гаррн для Vogue Thailand / Фото из соцсетей

Известная топ-модель Тони Гаррн, которая еще в 2017 году имела кратковременный роман с голливудским ловеласом Леонардо Ди Каприо, снялась для обложки июльского выпуска издания Vogue Thailand.

Тони Гаррн вместе с моделью Сарой Сампайо вдвоем стали звездами издания, однако фотографии Гаррн появились в сети только сейчас. Автором фотоистории стал культовый художник Yu Tsai.

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26-летняя звезда в соблазнительной фотосессии примерила несколько образов, которые отлично подчеркивали ее формы. Прозрачные платья с карманами на груди, блестящие платья с разрезами и яркие водолазки прекрасно сочетались с макияжем модели.


Тони Гаррн для Vogue Thailand

Одним из главных фото для глянца стало изображение Тони Гаррн в красной водолазке. В таком же образе фотографировалась и Сара Сампайо.


Тони Гаррн для Vogue Thailand


Сара Сампайо для Vogue Thailand

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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