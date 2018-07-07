Бывшего баскетболиста NBA застрелили во время перестрелки с полицией

В Лос-Анджелесе погиб бывший баскетболист Тайлер Ханикатт. Он открыл огонь по полицейским, и те вынуждены были стрелять в ответ.

27-летний баскетболист, который имел за плечами выступления за "Сакраменто Кингс" и "Хьюстон Рокетс", а также российские "Химки" и турецкий "Эфес" начал стрельбу по полицейским, которые приехали на вызов. В полицию позвонила мать Тайлера, которая заявила правоохранителям, что ее сын неадекватно ведет себя.

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После того, как он отрыл огонь, Тайлер забаррикадировался в доме. На место происшествия пришлось вызывать спецназ. Правоохранители, которым удалось попасть в дом, обнаружили Тайлера мертвым. Что стало причиной смерти – выстрел полицейского или самоубийство – пока неизвестно.

UPDATE: SWAT entered the residence & located an unresponsive male. LAFD responded & pronounced the male dead at scene. Investigators from our Force Investigation Division are at scene conducting a thorough investigation and we will provide more details as they become available — LAPD HQ (@LAPDHQ) 7 липня 2018 р.

Также неизвестно, что вызвало неадекватное поведение Тайлера Ханикатта, находился ли он под действием наркотических веществ.