Бывшего баскетболиста NBA застрелили во время перестрелки с полицией
В Лос-Анджелесе погиб бывший баскетболист Тайлер Ханикатт. Он открыл огонь по полицейским, и те вынуждены были стрелять в ответ.
27-летний баскетболист, который имел за плечами выступления за "Сакраменто Кингс" и "Хьюстон Рокетс", а также российские "Химки" и турецкий "Эфес" начал стрельбу по полицейским, которые приехали на вызов. В полицию позвонила мать Тайлера, которая заявила правоохранителям, что ее сын неадекватно ведет себя.
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После того, как он отрыл огонь, Тайлер забаррикадировался в доме. На место происшествия пришлось вызывать спецназ. Правоохранители, которым удалось попасть в дом, обнаружили Тайлера мертвым. Что стало причиной смерти – выстрел полицейского или самоубийство – пока неизвестно.
Также неизвестно, что вызвало неадекватное поведение Тайлера Ханикатта, находился ли он под действием наркотических веществ.
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