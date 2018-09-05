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Бывшего игрока сборной Украины выгнали из российского "Зенита"

176 Читати новину українською
Александр Горшков
Александр Горшков

Александр Горшков, который работал в российском "Зените-2", уволен с поста главного тренера команды.

На официальном сайте российского клуба указано, что все произошло "по обоюдному согласию сторон".

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Стоит отметить, что в российском клубе решили расстаться только с украинским тренером. Помощник Горшкова Андрей Михайлов останется в структуре клуба – он вошел в тренерский штаб "Газпром-Академии".

Александр Горшков стал главным тренером "Зенит-2" только в 2018 году. До этого он работал с молодежной командой "Зенита". За клуб из Санкт-Петербурга украинец выступал с 1997 до 2001, а впоследствии с 2004 до 2008 года. Именно тогда "Зенит" впервые выиграл чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

Стоит добавить, что в 1998 году Горшков сыграл два товарищеских матча за сборную России. И это не помешало ему в 2003 году сыграть четыре официальных матча за сборную Украины, в которых он дважды отличился в матче против Испании и Армении.

Напомним, в "Зените" с 2017 года тренером работает еще один украинец – Анатолий Тимощук, который провел 144 матча за сборную Украины.

Теги: Футбол Спорт Новости России
Источник: 24 канал
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