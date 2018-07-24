Бывшего судью, пропавшего три месяца назад в Херсоне, убийца закопал в одном из районов области

В апреле этого года в Херсоне исчез бывший судья. Он проживал один в собственной квартире в Корабельном районе. О его исчезновении сообщили его коллеги. Позже судью нашли закопанным в одном из районов области.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Херсонской области.

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Установили, что к исчезновению мужчины причастен знакомый потерпевшего. Следствием установлено, что злоумышленник застрелил мужчину у него в квартире из неустановленного огнестрельного оружия, забрал мобильный телефон погибшего и золотые украшения,

– сообщили в полиции.

На автомобиле убитого злоумышленник вывез тело и закопал в одном из районов области. После этого уехал в неизвестном направлении.

В настоящее время устанавливается местонахождение подозреваемого для его задержания и привлечения к уголовной ответственности.