15:11
29 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
23°C 17°C
  • четверг
    25°C 14°C
  • пятница
    25°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. П – Путин, П – Писсуар. Суперсобянин супермэр
Вєсті Кремля
21:17, 28 августа
Вести.UA. Порохоронец Савченко. Танцы с дырками
Вєсті.UA
19:13, 28 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Бывший агент ЦРУ признался в "убийстве" Боба Марли

372 Читати новину українською
Бывший агент ЦРУ признался в "убийстве" Боба Марли
Бывший агент ЦРУ признался в "убийстве" Боба Марли / Коллаж 24 канал

Бывший агент Центрального разведывательного управления США Билл Оксли на смертном одре рассказал, что причастен к смерти знаменитого регги-исполнителя Боба Марли. Отметим, что музыкант умер от онкозаболевания.

Об этом сообщает The Daily Star.

По словам 79-летнего Оксли, он представился Бобу Марли корреспондентом The New York Times, который якобы хотел взять у исполнителя интервью. После этого Окси вручил музыканту небольшой подарок.

Читайте также: У Трампа рассекретили важные исторические документы по убийству Кеннеди

Я вручил ему пару знаменитых кедов фирмы Converse, которые должны были подойти ему по размеру. Когда он попытался примерить обувь на правую ногу, он закричал: "Аууучч!". Это был укол... В тот момент я понял, что он – не жилец,
– рассказал Оксли.

Он пояснил, что внутри кед была якобы игла с препаратом, что вызывает рак. По словам мужчины, в те годы во всех штатах прошла волна загадочных смертей так называемых контркультурных деятелей: "Нужна была жертва".

Оксли также заверил, что всего с 1974 по 1985 год американское правительство якобы организовало убийство еще 17 людей по идеологическим мотивам. Мужчина рассказал, что после укола поддерживал связь с Бобом Марли, давая ему советы относительно лечения рака.

Напомним, Боб Марли умер в 1981 году от онкозаболевания в возрасте 36 лет. В 2014 году исследователи проанализировали останки исполнителя и пришли к выводу, что он страдал от редкой формы рака, которая прогрессирует не под влиянием солнца, а вследствие иных причин.

Теги: LifeStyle Новости США Криминальные новости Жертвы Потери ЦРУ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Кадыров пригрозил главреду "Эха Москвы" из-за опроса о карикатурах
 9 января 2015 , 18:23 3
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук