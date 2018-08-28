Бывший агент ЦРУ признался в "убийстве" Боба Марли

Бывший агент Центрального разведывательного управления США Билл Оксли на смертном одре рассказал, что причастен к смерти знаменитого регги-исполнителя Боба Марли. Отметим, что музыкант умер от онкозаболевания.

Об этом сообщает The Daily Star.

По словам 79-летнего Оксли, он представился Бобу Марли корреспондентом The New York Times, который якобы хотел взять у исполнителя интервью. После этого Окси вручил музыканту небольшой подарок.

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Я вручил ему пару знаменитых кедов фирмы Converse, которые должны были подойти ему по размеру. Когда он попытался примерить обувь на правую ногу, он закричал: "Аууучч!". Это был укол... В тот момент я понял, что он – не жилец,

– рассказал Оксли.

Он пояснил, что внутри кед была якобы игла с препаратом, что вызывает рак. По словам мужчины, в те годы во всех штатах прошла волна загадочных смертей так называемых контркультурных деятелей: "Нужна была жертва".

Оксли также заверил, что всего с 1974 по 1985 год американское правительство якобы организовало убийство еще 17 людей по идеологическим мотивам. Мужчина рассказал, что после укола поддерживал связь с Бобом Марли, давая ему советы относительно лечения рака.

Напомним, Боб Марли умер в 1981 году от онкозаболевания в возрасте 36 лет. В 2014 году исследователи проанализировали останки исполнителя и пришли к выводу, что он страдал от редкой формы рака, которая прогрессирует не под влиянием солнца, а вследствие иных причин.