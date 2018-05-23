Бывший футболист из команды лидера оккупантов Захарченко выступает за украинский клуб

Футболист клуба "Каховка" Сергей Козаченко в 2016-2017 годах выступал за футбольный клуб "Оплот Донбасса", почетным президентом которого является лидер оккупантов на Донбассе Александр Захарченко.

При этом клуб "Оплот Донбасса" известен тем, что команда участвовала в так называемом "чемпионате ДНР", а также в открытом чемпионате Ростовской области, пишет "Мост".

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Кроме того, перед матчем с футболистами проводили встречи представители российских оккупационных войск, проводили так называемую "политинформацию".

Стоит добавить, что Сергей Козаченко перебрался в "Оплот Донбасса" с краматорского "Авангарда" в 2016 году. С начала 2018 года футболист выступает за "Каховку". А когда команда выиграла кубок области, Козаченко в соцсети Вконтакте написал, что "Донецк увозит Кубок".