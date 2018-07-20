Бывший игрок "Днепра" отказался от медали Чемпионата мира 2018

Форвард сборной Хорватии Никола Калинич отказался от серебряной медали Чемпионата мира.

"Спасибо за медаль, но я не играл в России", – прокомментировал Sportske Novosti Никола Калинич.

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Напомним, главный тренер сборной Хорватии Здравко Далич выгнал форварда из команды после того, как он отказался выходить на замену в матче против сборной Нигерии на чемпионате мира. После того, как сборная Хорватии получила серебряные награды Мундиаля, игроки проголосовали за то, чтобы бывший игрок "Днепра" (сейчас Калинич выступает за итальянский "Милан") тоже получил медаль.

К слову, Огнен Вукоевич, которого исключили из сборной после скандального видео с приветствием "Слава Украине!", таки получил серебряную медаль Чемпионата мира.