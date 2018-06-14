Бывший игрок сборной Украины посетил матч-открытие Чемпионата мира по футболу в России
Бывший игрок сборной Украины и селекционер в тренерском штабе Андрея Шевченко, Андрей Воронин, посетил матч открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года в России. В этом матче сборная России принимала сборную Саудовской Аравии.
Соответствующее видео Андрей Воронин выложил в свои Instagram Stories, добавив подпись "Мы ждали этого года".
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Стоит отметить, что украинская власть просила граждан Украины воздержаться от поездок на Чемпионат мира по футболу в России. Андрей Воронин же является селекционером сборной Украины по футболу.
Источник: 24 Канал
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