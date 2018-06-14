Бывший игрок сборной Украины посетил матч-открытие Чемпионата мира по футболу в России

Андрей Воронин посетил матч Чемпионата мира по футболу в России

Бывший игрок сборной Украины и селекционер в тренерском штабе Андрея Шевченко, Андрей Воронин, посетил матч открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года в России. В этом матче сборная России принимала сборную Саудовской Аравии.