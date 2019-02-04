Бывший игрок "Шахтера" Дуглас Коста попал в ужасную аварию: фото с места происшествия

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера", а теперь игрок туринского "Ювентуса" Дуглас Коста утром в понедельник, 4 февраля, попал в аварию. К счастью, футболист не пострадал.

При этом сам автомобиль, в котором находился Дуглас Коста, получил немалые повреждения. Что касается футболиста, то он находится в шоковом состоянии. Однако обошлось без травм. Поэтому отказался от госпитализации.

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Jeez, these are the conditions of Douglas Costa’s car after his highway crash.

Allegedly, miraculously the Juventus player has no injuries.

A man from a different car has been transported to hospital with code yellow. pic.twitter.com/eBBLNSMOpE — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 4 лютого 2019 р.

Что касается второго участника аварии, то ему повезло значительно меньше. 47-летний водитель Fiat Punto был госпитализирован и нуждается в лечении.