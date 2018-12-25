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      Бывший капитан сборной СССР мог быть завербован КГБ

      31 Читати новину українською
      Валдис Валтерс
      Валдис Валтерс / delfi.lv

      В Латвии начали открывать списки имен лиц, которые могли сотрудничать с КГБ. Среди них оказалось имя капитана сборной СССР по баскетболу Валдиса Валтерса.

      В картотеке указано имя тайного сотрудника, куратор, который его завербовал, дата вербовки, агентурный псевдоним. Валтерс числился под псевдонимом Стив. Его завербовали в сентябре 1985 года, сообщает издание delfi.lv.

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      Однако подтвердить то, что баскетболист был завербован, пока невозможно. Причина в том, что в документах совпадает имя и год рождения, но не совпадает дата. В картотеке указана дата рождения 17 мая, хотя сам Валдис Валтерс родился 4 августа. Сам бывший баскетболист тоже отрицает сотрудничество с КГБ. Он настаивает, что в картотеке упомянут его тезка, а не он сам.

      Стоит отметить, что Валдис Валтерс – чемпион мира 1982 года и дважды чемпион Европы 1981 и 1985 по баскетболу в составе сборной СССР. Он был капитаном команды.

       

       

      Теги: Спорт СССР Латвия Декоммунизация Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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