Бывший муж Меган Маркл объявил о помолвке

Первый муж жены принца Гарри – Тревор Энгельсон, с которым Меган Маркл разделила два года семейной жизни в браке, неожиданно объявил о помолвке с диетологом Трейси Курланд.

Об этом экс-супруг Меган сообщил в своем Instagram, передает The Daily Mail. На фотографии будущая жена Тревора примерила роскошное кольцо с большим бриллиантом на безымянном пальце.

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"Самый счастливый парень, которого я знаю! Приготовьтесь к вечеринке!" – говорится в сообщении под фото.

Тревор Энгельсон и Трейси Курланд официально обручились

Через некоторое время кинопродюсер Тревор Энгельсон закрыл свой Instagram-профиль, поэтому можно только догадываться, как будет продолжаться подготовка к свадьбе.

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Как известно, с диетологом Трейси Курланд Энгельсон встречается с ноября прошлого года. С новоиспеченной женой принца Гарри – Меган Маркл, он начал встречаться еще в 2004 году, но официально они зарегистрировали свои отношения лишь через семь лет. В браке они прожили с 2011 по 2014 год, а причиной развода стали "непримиримые противоречия".

Бывшие супруги Тревор Енгельсон и Меган Маркл

Напомним, что Меган Маркл в свою очередь также недавно вышла замуж за принца Гарри и стала полноправным членом королевской семьи Великобритании. Свадьба состоялась 19 мая 2018 года в Виндзорском замке, в часовне Святого Георгия.