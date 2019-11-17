Бывший сотрудник Белого дома советовал ограничить доступ к записи разговора Трампа и Зеленского
Экс-директор директор Совета национальной безопасности Белого дома Тим Моррисон советовал ограничить доступ к данным о телефонном разговоре Трампа и Зеленского. В то же время он не считал, что в содержании беседы есть что-нибудь неправомерное.
Об этом он рассказал на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США, стенограмма которых была обнародована в субботу, сообщает WE.
Интересно: Стенограмма первого разговора Трампа и Зеленского полный перевод
Закрытые слушания состоялись в конце октября. Моррисон давал показания перед членами трех комитетов нижней палаты американского законодательного органа:
- комитета по иностранным делам;
- спецкомитета по разведке;
- комитета по надзору и правительственной реформе.
Слушания проходили в рамках процедуры импичмента президента США.
По словам Моррисона, после беседы Трампа с Зеленским он разговаривал с советниками Совета национальной безопасности Джоном Айзенбергом и Майклом Эллисом.
Я рекомендовал им, чтобы мы ограничили доступ к пакету документов по разговору за возможной утечки данных,
– рассказал дипломат.
Он отметил, что был обеспокоен тем, как потенциальная утечка данных может сказаться на политической ситуации в Вашингтоне, а также на восприятии Украины и ее взаимоотношений с Соединенными Штатами.
В то же время он заверил, что не переживал по поводу того, что во время беседы обсуждалось что либо незаконное и добавил, что в компьютерную систему для особо секретных документов стенограмма беседы попала "по ошибке".
В свою очередь, помощница вице-президента США Майкла Пенса Дженнифер Уильямс, которая выступала на закрытых слушаниях в Палате представителей 7 ноября, заявила законодателям, что ей разговор президентов США и Украины показался "необычным и ненадлежащим".
Скандал из-за разговора Зеленского и Трампа: основное
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь.
- Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.
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