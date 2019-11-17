Бывший сотрудник Белого дома советовал ограничить доступ к записи разговора Трампа и Зеленского

Экс-директор директор Совета национальной безопасности Белого дома Тим Моррисон советовал ограничить доступ к данным о телефонном разговоре Трампа и Зеленского. В то же время он не считал, что в содержании беседы есть что-нибудь неправомерное.

Об этом он рассказал на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США, стенограмма которых была обнародована в субботу, сообщает WE.

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Закрытые слушания состоялись в конце октября. Моррисон давал показания перед членами трех комитетов нижней палаты американского законодательного органа:

комитета по иностранным делам;

спецкомитета по разведке;

комитета по надзору и правительственной реформе.

Слушания проходили в рамках процедуры импичмента президента США.

По словам Моррисона, после беседы Трампа с Зеленским он разговаривал с советниками Совета национальной безопасности Джоном Айзенбергом и Майклом Эллисом.

Я рекомендовал им, чтобы мы ограничили доступ к пакету документов по разговору за возможной утечки данных,

– рассказал дипломат.

Он отметил, что был обеспокоен тем, как потенциальная утечка данных может сказаться на политической ситуации в Вашингтоне, а также на восприятии Украины и ее взаимоотношений с Соединенными Штатами.

В то же время он заверил, что не переживал по поводу того, что во время беседы обсуждалось что либо незаконное и добавил, что в компьютерную систему для особо секретных документов стенограмма беседы попала "по ошибке".

В свою очередь, помощница вице-президента США Майкла Пенса Дженнифер Уильямс, которая выступала на закрытых слушаниях в Палате представителей 7 ноября, заявила законодателям, что ей разговор президентов США и Украины показался "необычным и ненадлежащим".

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