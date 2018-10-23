Бывший тренер львовских "Карпат" может возглавить московский "Спартак"

Бывший тренер львовских "Карпат" и "Севастополя" белорус Олег Кононов может возглавить московский "Спартак".

Об этом сообщает российский "Спорт-Экспресс". По данным издания, московский клуб провел консультации с представителями Олега Кононова.

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Стоит отметить, что Олег Кононов сейчас работает главным тренером другого российского клуба "Арсенал" из Тулы. При этом отмечается, что у него нет в контракте с клубом пункта об отступных и по договору с "Арсеналом" не имеет права вести переговоры с другими клубами. Контракт Кононова с клубом действует до конца сезона.

Стоит отметить, что после отставки итальянца Массимо Карреры, исполняющим обязанности главного тренера назначили бывшего тренера "Динамо" и сборной Украины Рауля Рианчо.