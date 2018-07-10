23:23
10 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 19°C
  • среда
    25°C 19°C
  • четверг
    28°C 17°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. На Дерипаску посыпались беды. Мафия по-русски
Вєсті Кремля
21:35, сегодня
Вести.UA. Как Луценко выгонял злого духа. Пчелы Ляшко
Вєсті.UA
20:45, сегодня
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Бывший тренер Усика предрекает украинцу победу

74 Читати новину українською

Сотрудничество Александра Усика и тренера Джеймса Али Башира закончилось скандалом. Впрочем, персонально против своего бывшего подопечного Башир ничего не имеет. Более того, высоко оценивает шансы украинца в главном бою в его карьере – против Мурата Гасиева, который 21 июля пройдет в Москве.

Башир считает, что Усик сможет покорить не только тяжелый, но и супертяжелый дивизион

Читайте также: Украинец Владислав Сиренко получил титул WBF International

После завоевания титула абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе делать Усику в "крузервейте" больше ничего. Амбициозные планы украинца покорить супертяжелый дивизион тренер поддерживает целиком и полностью.

Бой есть бой, где бы его не проводили – в России или на Луне. Для Усика не имеет особого значения, где боксировать. Я прогнозирую очень конкурентный поединок и победу Александра в поздних раундах, либо по решению судей. Что касается предвзятости со стороны представителей фемиды, то думаю, здесь Усику не о чем волноваться. Бой будет смотреть весь мир и здесь не может идти речи о каких-то несправедливых решениях,
– заявил Джеймс Али Башир.

Тренер рассказал, что хорошо знает Усика не только как блестящего боксера, а прежде всего как человека с сильным духом и большим сердцем. Сейчас Башир не видит никаких препятствий, которые бы помешали Александру доминировать в "хевивейте".

Джеймс Алі Башир, Усик
Джеймс Али Башир, бывший тренер Александра Усика

Сейчас Башир тренирует Владислава Сиренко, который выиграл все восемь своих боев на профи-ринге в супертяжелом весе, семь из них – нокаутом. Сиренко – обладатель титула интернационального чемпиона по версии WBF. Джеймс Али Башир обещает и из этого украинского боксера сделать суперзвезду.

Теги: Новости спорта Александр Усик Бокс
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню
сегодня, 22:01 Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню
Юрій Бутусов 586
"Вам повезло" и "інженерне обладнЕння": насколько грамотны украинские политики в Twitter
сегодня, 20:01 "Вам повезло" и "інженерне обладнЕння": насколько грамотны украинские политики в Twitter
74
Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
9 июля, 10:00 Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
175
Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
сегодня, 18:00 Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
Павло Казарін 439
Хорошо, что Украина проиграла не кому-то из неудачников, а именно Хорватии, – Маркевич
сегодня, 17:20 Хорошо, что Украина проиграла не кому-то из неудачников, а именно Хорватии, – Маркевич
Іван Вербицький 195
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований
 8 февраля , 16:02
Страшный пожар в Кемерово: трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" в фото
 26 марта , 00:10
Бой Усик – Бриедис: обнародована сумма, которую украинец получит за поединок
 13 января , 15:40
Миротворцы на Донбассе: Лавров сделал новое громкое заявление
 12 июня , 01:28
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук