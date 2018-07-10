Бывший тренер Усика предрекает украинцу победу

Сотрудничество Александра Усика и тренера Джеймса Али Башира закончилось скандалом. Впрочем, персонально против своего бывшего подопечного Башир ничего не имеет. Более того, высоко оценивает шансы украинца в главном бою в его карьере – против Мурата Гасиева, который 21 июля пройдет в Москве.

Башир считает, что Усик сможет покорить не только тяжелый, но и супертяжелый дивизион

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После завоевания титула абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе делать Усику в "крузервейте" больше ничего. Амбициозные планы украинца покорить супертяжелый дивизион тренер поддерживает целиком и полностью.

Бой есть бой, где бы его не проводили – в России или на Луне. Для Усика не имеет особого значения, где боксировать. Я прогнозирую очень конкурентный поединок и победу Александра в поздних раундах, либо по решению судей. Что касается предвзятости со стороны представителей фемиды, то думаю, здесь Усику не о чем волноваться. Бой будет смотреть весь мир и здесь не может идти речи о каких-то несправедливых решениях,

– заявил Джеймс Али Башир.

Тренер рассказал, что хорошо знает Усика не только как блестящего боксера, а прежде всего как человека с сильным духом и большим сердцем. Сейчас Башир не видит никаких препятствий, которые бы помешали Александру доминировать в "хевивейте".



Джеймс Али Башир, бывший тренер Александра Усика

Сейчас Башир тренирует Владислава Сиренко, который выиграл все восемь своих боев на профи-ринге в супертяжелом весе, семь из них – нокаутом. Сиренко – обладатель титула интернационального чемпиона по версии WBF. Джеймс Али Башир обещает и из этого украинского боксера сделать суперзвезду.