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      Бывший военный склад горел в Одессе: фото, видео

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      В Одессе произошел пожар на территории бывшей военной части
      В Одессе произошел пожар на территории бывшей военной части / Пресс-служба ГСЧС

      В Одессе в районе 3-й станции Люстдорфской дороги на улице Рассвета в заброшенном здании произошел пожар. В свое время на этой территории располагалась воинская часть, а это строение было военным составом. Инцидент произошел утром 19 мая.

      Как подчеркивают спасатели, когда они прибыли на место инцидента, можно было наблюдать возгорание отдельными ячейками. Кроме того, существовала угроза распространения пожара по всей площади здания. По словам очевидцев, на месте пожара был виден столб черного дыма. Площадь возгорания составляла 500 квадратных метров.

      Читайте также: Что делать во время пожара: правила, которые спасут жизнь

       

      Пожежа, Одеса, військова частина, ДСНС
      На месте пожара можно было увидеть столб черного дыма

      В итоге пожарным удалось не допустить дальнейшее распространение огня, и фактически через час после того, как пожар возник, они ее ликвидировали. На месте работали 10 единиц пожарной техники и 47 человек личного состава.

      Пожар на территории воинской части в Одессе: смотрите видео 

      Причина пожара и нанесенный ущерб сейчас устанавливают специалисты. В результате инцидента никто не пострадал, также нет погибших.

      Пожежа, Одеса, військова частина, ДСНС
      Огонь охватил 500 квадратных метров

      Последний раз громкий пожар на территории бывшей воинской части произошел в прошлом году в марте на Львовщине, а именно в Хырове Старосамборского района. Его пожарные не могли потушить почти целую ночь. В результате полностью выгорел третий этаж здания. Кроме того, огонь уничтожил купол часовни.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины ГСЧС Пожар Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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