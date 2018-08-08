Игра Call of Duty: Black Ops 4: трейлер, системные требования и дата релиза шутера

На выходных стартует открытый бета-тест сетевого шутера от первого лица Call of Duty: Black Ops 4. Студия Treyarch начала подготовку к этому событию и уже опубликовала системные требования к проекту.

Об этом говорится на официальном сайте игры.

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Для тех, кто уже оформил предварительный заказ игры, доступ к тестированию откроется 10 августа в 20:00 по киевскому времени, все остальные смогут присоединиться к открытой бета на сутки позже. Доступ к игре будет осуществляться через онлайн-сервис Blizzard Battle.net.



Для ознакомления с игрой понадобится персональный компьютер с процессором Intel Core i5 прошлых поколений, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта с двумя гигабайтами буферной памяти. Однако, для полноценного погружения в игровой процесс с качественной картинкой потребуется производительный ПК с Intel Core i7, 12 ГБ оперативной памяти и мощной видеокартой.



Системные требования к Call of Duty: Black Ops 4

Минимальные системные требования Рекомендованные системные требования Операционная система 64-розрядная Windows 7 или выше 64-розрядная Windows 10 Процессор Intel Core i5-2500K или аналог среди чипов AMD Intel Core i7-4770K или аналог среди чипов AMD Оперативная память 8 ГБ 12 ГБ Видеокарта Nvidia GeForce GTX 660 / GTX 1050 или AMD Radeon HD 7850 с 2 ГБ памяти Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1060 6GB или AMD Radeon R9 390 / RX 580 Свободное место на жестком диске 25 ГБ 25 ГБ

Стоит отметить, что полноценный релиз Call of Duty: Black Ops 4 запланирован на 12 октября.



Трейлер игры Call of Duty: Black Ops 4 – смотрите видео

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