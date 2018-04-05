Cambridge Analytica отрицает, что незаконно использовали данные 87 млн пользователей Facebook

Компания Cambridge Analytica, которую обвиняют в незаконном использовании личных данных 87 млн пользователей Facebook, отрицает эту информацию. И утверждает, что по контракту имела доступ к данным только 30 млн пользователей и удалила данные, как только об этом попросил Facebook.

В своем пресс-релизе компания отрицает, что получила данные 87 млн ​​пользователей Facebook, сообщает телеканал "112-Украина".

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Cambridge Analytica имела лицензию на данные не более 30 млн человек из GSR (Global Science Research, собирала данные пользователей Facebook, – 24), Так как это четко указано в нашем контракте с исследовательской компанией. Мы не получали данных больше, чем это количество,

– говорится в сообщении.

Компания также отмечает, что как только Facebook сообщил Cambridge Analytica, что данные были получены ненадлежащим образом, Cambridge Analytica сразу же удалили необработанные данные из файлового сервера и начали процесс поиска и удаления любых своих производных в системе компании.

Также в компании заявляют, что "когда Facebook попросил дальнейших заверений год назад, мы провели внутренний аудит, чтобы убедиться, что все данные, все производные и все резервные копии были удалены, и предоставили Facebook сертификат об этом".

Сейчас компания проводит независимый аудит третьей стороной, чтобы продемонстрировать, что данные GSR не остались в системах Cambridge Analytica.

Напомним, недавно стало известно об утечке данных из частных профилей в Facebook. Жертвами стали около 50 млн страниц. Доступ к этим данным получила частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA).

Это стало возможным благодаря приложению thisismydigitallife, который в 2014 году создал Александр Коган, профессор Кембриджского университета Великобритании. Приложение предлагало сотням тысяч юзеров пройти психологический тест. Кроме результатов тестирования, пользователи также позволяли обрабатывать данные о своих друзьях из соцсети. Так были собраны сведения из около 50 млн профилей. Эту информацию у Когана и выкупила Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа во время выборов в 2016 году.