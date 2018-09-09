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Cardi B и Ники Минаж подрались на Неделе моды в Нью-Йорке: видео инцидента

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Cardi B и Ники Минаж подрались: видео
Cardi B и Ники Минаж подрались: видео / Фото из открытых источников

Американские рэп-исполнительницы Ники Минаж и Cardi B уже больше года борются за звание лучшей модницы и певицы в шоу-бизнесе. Но на вечеринке журнала Harper's Bazaar, которая проходила в рамках Недели моды в Нью-Йорке, звезды наткнулись друг на друга и начали настоящую драку.

Об этом сообщают в издании TMZ.

Очевидцы гламурного афтер-пати поделились, что столкновение произошло в момент, когда Ники Минаж разговаривала с одним из посетителей мероприятия, а Cardi B в этот момент набросилась сзади на певицу. После слов последней "Позволь мне кое-что тебе объяснить", в голову Ники полетел туфель. Женщины начали драку, и охранники едва смогли их разнять.

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На видеоролике можно услышать брань звезд и как охрана бросилась на помощь женщинам.

Драку Cardi B и Ники Минаж смотрите в видео:

 

Журналисты издания также добавили, что платье Cardi B было порвано, с мероприятия она ушла без пары обуви, а на ее голове "красовалась" шишка.

Cardi B с шишкой на лбу после драки с Ники Минаж

В свою очередь Ники Минаж покидала вечеринку с победным видом, притворяясь, что у нее все в порядке. Артистка уверенно позировала перед фотографами и не показывала никаких признаков неприятного инцидента.

Через несколько часов Cardi B "пролила свет" на конфликт с Ники Минаж и объяснила, что стало причиной ее бурной реакции на вечеринке.

"Я позволила тебе вылить кучу дерьма на меня! Позволила тебе врать про меня, врать про мои достижения. Ты настраивала других артистов против меня: говорила им, что если они будут работать со мной, ты не будешь спать с ними! Я говорила тебе это лично один раз, второй раз, и каждый раз ты говорила, что я неправа! Но когда ты начала лгать о моем ребенке, лайкать комментарии обо мне как о матери, о моих методах воспитания, ты перешла черту! Я слишком много работала и прошла такой длинный путь не ради того, чтобы кто-то критиковал мой успех", – прокомментировала скандал в Instagram разъяренная Cardi B.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib)

 

О том, как сейчас себя чувствует Ники Минаж и что она думает о драке – пока неизвестно.

Теги: LifeStyle Музыка Курьезные новости Скандал
Источник: 24 Канал
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