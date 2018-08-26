Cardi B похвасталась идеальной фигурой через месяц после родов

Телевизионная звезда и певица Cardi B продемонстрировала отличные формы лишь через месяц после родов. Недавно она стала мамой дочери по имени Калчер Кари Сефас.

Новым фото звезда поделилась в своем Instagram. На нем она позирует в сексуальном черном белье, которое подчеркнуло ее великолепные формы после рождения первенца. Свой образ артистка завершила розово-белокурым париком с длинными волосами и ярким макияжем.

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Певица Cardi B позировала на борту самолета и делала вид, будто прислушивается к чему-то важному. Впрочем, только за полсуток фото звезды приглянулось больше чем 3,6 миллионам пользователей.



Cardi B в сексуальном белье

Допис, поширений CARDIVENOM (@iamcardib) 25 Сер 2018 р. о 1:34 PDT

Напомним, что впервые идеальные формы после родов Cardi B продемонстрировала на музыкальной премии MTV Video Music Awards 2018, где стала лидером номинаций и одержала победу в одной из категорий. Добавим, что 10 июля репер Cardi B (настоящее имя Белкалис Альманзар) и ее муж, рэпер Offset (настоящее имя Кари Кендрелл Сефас) впервые стали родителями. Звезда родила девочку, которую назвали Калчер Кари Сефас.