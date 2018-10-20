Cardi B засветила стройный живот через 3 месяца после родов: фото

Американская интернет-звезда и певица Cardi B всего три месяца назад родила дочь Калчер Кари Сефас, а уже звезда может похвастаться идеальной фигурой.

Новое фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Cardi B засветилась на американском шоу в костюме украинского дизайнера

Cardi B быстро после родов вернулась к работе и тренировкам. К примеру, уже в конце августа она пришла на церемонию награждения MTV VMA, а также появлялась на многочисленных вечеринках.

К слову, на одном из таких мероприятий певица успела начать настоящую драку с другой рэп-исполнительницей Ники Минаж, после чего охранники едва смогли их разнять.

На новом снимке новоиспеченная мама с насыщенным макияжем позирует в спортивном костюме.

"Девушки, как от избавиться черной полоски на животе после родов?" – спросила поклонников звезда.



Cardi B / Instagram

Напомним, 10 июля реперша Cardi B (настоящее имя Белкалис Альманзар) и ее муж, рэпер Offset (настоящее имя Кари Кендрелл Сефас) впервые стали родителями. Звезда родила девочку, которую назвали Калчер Кари Сефас.